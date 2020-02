Instagram kontra niechciani obserwatorzy. Wkrótce łatwiej ich usuniesz

Instagram ostatnio ciężko pracuje nad ulepszeniami dla swoich użytkowników. Stara się, aby korzystanie z aplikacji było przyjemniejsze i jeszcze prostsze. Wszystko wskazuje na to, że serwis już wkrótce wprowadzi szybsze usuwanie uciążliwych i niemile widzianych obserwujących.

Jak pierwsza nową funkcję wyśledziła Jane Wong, o czym niezwłocznie poinformowała na swoim Twitterze. W zamieszczonym wpisie zaznaczyła, że Instagram przygotowuje wygodny sposób na usunięcie obserwujących podczas odwiedzania ich profilu. Obecnie skasowanie kogoś ze wspomnianej listy wymaga znalezienia takiej osoby wśród naszych obserwujących i wybranie opcji usuń. Drugą z dostępnych możliwości jest zablokowanie i odblokowanie niechcianego followersa.

The current ways of removing followers would be either



1. Going to your own followers list, search the specific follower, and remove them from the list, or



2. Blocking the follower and then unblock them



This feature makes the process more streamlined