InstallMate to użyteczne narzędzie stworzone z myślą o deweloperach oprogramowania dla systemu Windows. Przy jego użyciu tworzyć można zaawansowane instalatory programów, określać wymagania co do obsługiwanej platformy, a także wymuszać instalację zewnętrznych składników takich jak biblioteki .Net Framework czy środowisko uruchomieniowe JRE.

Narzędzie daje użytkownikowi pełną kontrolę nad wszystkimi atrybutami instalatora, generowanymi w jego obrębie akcjami oraz zdarzeniami. Oferuje ono możliwość tworzenia w pełni konfigurowalnych, samodzielnych i dostępnych w różnych wersjach językowych instalatorów dla środowiska Windows w wersjach desktopowych oraz serwerowych (32- i 64-bitowych). InstallMate dysponuje funkcjami, pozwalającymi precyzyjnie definiować wszystkie aspekty działania kreowanych instalatorów, wskazywać pliki i ich lokalizacje, do której zostaną one skopiowane podczas instalacji, deklarować tworzone w rejestrze systemowym wpisy, jak również konieczne do poprawnego działania naszych programów usługi i sterowniki urządzeń.

Ponadto twórcy przygotowali opcje, z pomocą których dodamy do instalatora szczegółowe informacje o instalowanym przy jego użyciu produkcie, wymaganiach systemowych i uprawnieniach użytkowników mogących uruchomić instalator, licencji oprogramowania czy też wyświetlanych na ekranie podczas jego działania komunikatach. Nie zabrakło również funkcji dostosowywania wyglądu instalatora, wykorzystywanych w jego obrębie plików graficznych, czcionek, ikon itp.

