Integrity Downloader to darmowy menedżer pobierania plików z Internetu, którego twórcy położyli duży nacisk na aspekt bezpieczeństwa.

Aplikacja jest bardzo prosta w obsłudze, dysponuje intuicyjnym interfejsem graficznym i podczas działania zużywa znikome partie zasobów systemowych. Integrity Downloader jest kompatybilny ze wszystkimi przeglądarkami dla Windows i co istotne, potrafi dostarczać wielu szczegółowych informacji o pliku jeszcze przed jego pobraniem. Z kolei, po zapisaniu danych na dysk lokalny komputera automatycznie generuje sumę kontrolną, która posłużyć może do sprawdzenia integralności pliku, tj. czy nie został on w nieautoryzowany sposób zmodyfikowany itp.

Integrity Downloader obsługiwany może być również z poziomu wiersza poleceń. Potrafi on informować użytkownika o zakończonym pobieraniu za pośrednictwem sygnału dźwiękowego. Udostępniony został w formie przenośnej (portable), która nie wymaga instalacji na komputerze.