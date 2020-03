Intel Core i5-L15G7 Lakefield dostrzeżony w benchmarku. Szału nie ma

Udostępnij:

Procesor Intel Core i5-L15G7, reprezentant dość nietypowej serii Lakefield, właśnie zawitał do bazy benchmarku Geekbench 5.1.0. Oznacza to, że jego premiera jest coraz bliżej.

Przedstawiony oficjalnie na targach CES 2020, Lakefield to próba pogodzenia wysokiej wydajności z długim czasem pracy w terenie urządzeń mobilnych. Bazuje na jednym rdzeniu Sunny Cove, zaczerpniętym z układów Core 10. gen Ice Lake, a także czterech Tremont, charakterystycznych dla chipów Intel Atom. Do tego ma zintegrowaną grafikę z 64 EU.

Przetestowany model Core i5-L15G7 legitymuje się częstotliwością bazową 1,4 GHz, która w trybie turbo wzrasta do 2,95 GHz. Poza tym oferuje 1,5 MB pamięci L2 oraz 4 MB L3. Wszystko to w procesie litograficznym klasy 10 nm, ulokowane na powierzchni około 144 mm².

W teorii Lakefield ma stanowić odpowiedź na najwydajniejsze konstrukcje w architekturze Arm, takie jak Snapdragon 8cx, i trafić do tabletów i urządzeń hybrydowych segmentu premium. Jeśli jednak popatrzymy na jego wyniki, to nie wyglądają one zbyt imponująco. Raptem 725 pkt. na jednym rdzeniu i 1566 pkt. w teście wielowątkowym; 8cx wypada nawet 70 proc. lepiej.

Wiadomo jednak, że model programowy x86 w środowisku komputerowym oznacza znacznie szerszy wybór aplikacji. I w tym właśnie może tkwić sukces Lakefielda.