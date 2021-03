Intel Core i9-11900K i spółka oficjalnie, a wraz z nimi dwie wiadomości: dobra i zła

Udostępnij:

Dobra jest taka, że Intel po raz pierwszy od 2015 roku wprowadza w desktopowych chipach nową mikroarchitekturę, a zła – wciąż w procesie litograficznym klasy 14 nm.

O tym, że desktopowe układy Intel Core 11. generacji, kodowo zwane Rocket Lake-S, zbliżają się wielkimi krokami, dowiedzieliśmy się już w okolicach CES 2021. Kwestią otwartą pozostawało, kiedy producent zdecyduje się na oficjalne przedstawienie poszczególnych modeli. Oto i one.

Entuzjastów zapewne ucieszy informacja, że niebiescy w końcu zlitowali się nad dziadkiem Skylake'em i dysponują konstrukcją znacznie świeższą. Nowość bazuje na rdzeniach zwanych Cypress Cove, które w pewnym uproszczeniu są wariacją na temat współczesnych procesorów mobilnych Intela. Zaznaczmy jednak, że w dalszym ciągu powstają w procesie litograficznym klasy 14 nm, a nie 10 nm jak laptopowe odpowiedniki.

Rocket Lake-S: najważniejsze nowości

Bądź co bądź, konsumenci mogą liczyć na dość pokaźny zestaw nowości, wśród których warto wyszczególnić wsparcie dla zestawu rozszerzeń AVX512, ponoć do 19 proc. wyższe IPC, a także nowy układ graficzny UHD 750. Ten ostatni, dodajmy, bazuje na architekturze Xe-LP, zdaniem producenta gwarantując tym samym nawet 50 proc. wyższą wydajność od poprzednika, a do tego natywne wsparcie 10-bitowego kodeka AV1 oraz 12-bitowego HEVC.

Co więcej, Rocket Lake jako platforma to m.in. również obsługa technologii Resizable BAR (mapowanie pamięci graficznej bezpośrednio przez procesor) po PCIe 4.0 czy HDR Dolby Vision dzięki własnemu kontrolerowi obrazu w standardzie HDMI 2.0.

Rocket Lake-S: lista dostępnych modeli

Pewną osobliwością tymczasem jest, że wraz z nową generacją Intel zmniejsza maksymalną liczbę rdzeni. Topowy Core i9-11900K ma ich osiem, a nie dziesięć jak poprzednik, Core i9-10900K. Ale podkreślmy, są to rdzenie nowej generacji, które ostatecznie zastępują pudrowanego latami Skylake'a. Towarzyszy im też mocno dopakowany kontroler pamięci.

Widać to zwłaszcza w przypadku najpotężniejszych procesorów Intel Core i9-11900K oraz Intel Core i9-11900KF, które jako jedyne otrzymują synchroniczny kontroler DDR4-3200. Pozostałe modele albo działają wyłącznie w trybie asynchronicznym, albo wspierają tylko wolniejsze moduły.

A o co właściwie chodzi? – ktoś zapyta. Kontroler synchroniczny to taki, który pozwala chodzić pamięci z prędkością analogiczną do wewnętrznych interkonektów procesora, dzięki czemu zminimalizowane zostają opóźnienia. Wymaga to jednakowoż perfekcyjnej realizacji po stronie krzemu i zapewne tylko dlatego z pełną prędkością ruszy jedynie na najdroższych jednostkach spośród dostępnych w ofercie.

Rocket Lake-S: nowe chipsety i wydajność

Wraz z procesorami Rocket Lake na rynek trafią płyty główne oparte na chipsetach Z590 oraz H570. Tu Intel zwraca przede wszystkim uwagę na podwojoną przepustowość magistrali DMI, odpowiadającej za komunikację pomiędzy CPU a logiką. Nie jest tylko jasne, czy to cecha wspólna, czy może zarezerwowana wyłącznie dla droższego PCH. Za to wiadomo już, że flagowiec wyróżni się zintegrowanymi kontrolerami USB 3.2 2x2 (20 Gbps) oraz Thunderbolt 4.

Summa summarum Core i9-11900K to według Intela najlepszy obecnie procesor do gier. Jak wynika z zaprezentowanych rezultatów, w produkcjach takich jak "Total War: Three Kingdoms", "Gears 5", "Grid 2019" czy "Microsoft Flight Simulator" w rozdzielczości Full HD osiąga do 14 proc. wyższą wydajność od poprzednika. Bije też rzekomo AMD Ryzena 9 5900X różnicą do 11 proc.

Rocket Lake-S: słowo na zakończenie

Brzmi to więc dość interesująco. Zwłaszcza jeśli doliczymy do zestawienia usprawnione narzędzia do overclockingu czy wsparcie dla technik sztucznej inteligencji.

Co zaś zastanawia, obok leciwej już technologii produkcji, a więc potencjalnych problemów z efektywnością energetyczną, to ceny. Topowy intel przy zakupie 1 tys. sztuk ma kosztować 539 dol., czyli zaledwie o 10 dol. mniej niż trzeba zapłacić za 12-rdzeniowego Ryzena. Z kolei wszystkie budżetowe modele w stawce, począwszy od Core i3 oraz niżej, wywodzą się ze starszej generacji i zostały tylko nieznacznie odświeżone. Co będzie, wykażą zapewne dopiero testy.