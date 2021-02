Intel Core i9-11900T na pierwszych testach. Wydajność zbliżona do Ryzenów 5000

Udostępnij:

Intel Core i9-11900T to nowy procesor Intela pochodzący z gamy mniej prądożernych chipów. Niższe TDP to także słabsza wydajność, ale niebiescy zastosowali w nim nową architekturę Cypress Cove, która pozwala kręcić całkiem niezłe wyniki,

Omawiany chip to 8-rdzeniowy i 16 wątkowy model z serii Rocket Lake. W trybie standardowym pracuje z częstotliwością zegara 1,5 GHz ale w trybie Boost przyspiesza już do 4,9 GHz. Przy czym jego TDP jest bardzo niskie, bo wynosi zaledwie 35 watów. Wspomniana architektura Cypress Cove pozwoliła w tym modelu zwiększyć IPC o około 19 proc. w porównaniu do modelu z poprzedniej generacji.

W testach na pojedynczym rdzeniu w programie Geekbench 5, procesor Intela wypada świetnie. Pobił wszystkie z chipów Ryzen z serii Zen 3 uzyskując 1717 punktów. Słabnie jednak pod względem pracy na wielu rdzeniach. Tutaj model Intel Core i9-11900T uzyskał 8349 punkty, podczas gdy AMD Ryzen 7 5800X w tym samym teście zdobywa ponad 10000 punktów. Jednak na pojedynczym rdzeniu procesory AMD nie zdobyły nawet 1700 punktów.

Geekbench 5 CPU

11th Gen Intel Core i9-11900T

Nie wiemy jeszcze, jak Intel Core i9-11900T wypada w grach. Benchmarki wyglądają obiecująco, więc czip z pewnością będzie stanowić dobry wybór dla osób, które szukają energooszczędnego sprzętu do pracy, ale umożliwiającego też grę w komfortowych warunkach. Procesory z 11 generacji (Rockert Lake) mają zadebiutować jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku.