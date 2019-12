Intel LGA1200 na szkicu — mechanicznie kompatybilna z 1151

Udostępnij:

Do sieci trafił właśnie szkic nowej konsumenckiej podstawki Intela, LGA1200. Jak wiadomo, konstrukcja ta zastąpi już wkrótce stosowaną obecnie 1151. A co zdradza sam szkic?

Nowy socket LGA1200 jest mechanicznie kompatybilny z LGA1151, przez co nie będzie wymagana wymiana zapinek do układów chłodzenia. Co więcej, ma nawet identyczne wymiary. Ze szkicu wynika, że dodatkowych 49 pinów pojawi się tam, gdzie obecnie są piny puste.

To swoista ciekawostka, gdyż wcześniej sądzono, że Intel wprowadza LGA1200 wyłącznie z powodu niedostatecznych rozmiarów gniazda LGA1151. Przypomnę, procesory Comet Lake-S datowane na II kwartał 2020 roku mają oferować nawet 10 rdzeni i 20 wątków. Tymczasem problemem okazuje się nie przestrzeń, ale liczba wyprowadzeń sygnałowych.

Socket H5 | Socket H4 pic.twitter.com/VY4V3GOjii — 188号 (@momomo_us) December 23, 2019

Jakby tego było mało, to wcale nie musi wynikać z dodatkowych rdzeni

Wśród internautów zaczęła krążyć teoria, że dodatkowe piny są w istocie rzeczy potrzebne do obsługi wbudowanej w nadchodzące czipy Intela karty sieci bezprzewodowej Wi-Fi 6 (802.11ax). Niemniej bez dokładnego schematu gniazda LGA1200 nie da się tego jednoznacznie potwierdzić.