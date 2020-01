Intel Optane 17.7.0.1006

Pobierz​ program

Intel Optane to narzędzie, które wprowadza w systemie Windows obsługę technologii o tej samej nazwie. Poza aktywacją obsługi pamięci Intel Optane nie wymaga ono żadnej konfiguracji. Zintegrowane z narzędziem mechanizmy przeanalizują najczęściej wykorzystywane przez użytkownika pliki i aplikacje, a następnie automatycznie przeniosą je do pamięci Intel Optane w celu przyspieszenia dostępu do nich, a co za tym idzie szybszego uruchomienia, działania itd.