Intel sprzedaje dział dysków SSD. Przejmuje go SK Hynix - a co z Optane?

Firma Intel ogłosiła sprzedaż swojego biznesu związanego z produkcją dysków SSD. Przejmuje go południowokoreański koncern SK Hynix. Jak się okazuje jednak, amerykańska korporacja zachowa jeden kluczowy komponent technologiczny.

Intel sprzedaje, SK Hynix przejmuje. Wartość transakcji: 9 mld dolarów

Transakcja opiewa na astronomiczną kwotę 9 miliardów dolarów. SK Hynix przejmie działy Intela, które odpowiadały za NAND, komponenty SSD oraz wafle krzemowe, jak również fabrykę NAND w chińskim Dalian.

Intel natomiast zachowa w swoich rękach technologię Optane, wykorzystywaną w dyskach HDD i SSD jako bardzo szybki bufor pamięci.

Dyrektor generalny Intela, Bob Swan, jest zdania, że dzięki sprzedaży działu SSD, jego firma będzie mogła skupić się na bardziej różnorodnych inwestycjach, które przyczynią się do większego sukcesu u konsumentów oraz uzyskania korzystniejszych dywidend dla udziałowców. Warto również nadmienić, że w zeszłym roku Intel pozbył się działu produkcji układów 5G, który wykupił od niego Apple za miliard dolarów.

Na czym więc Intel chce się skoncentrować? Poza główną działalnością firmy, czyli produkcją procesorów, ostatnie działania firmy wskazują na skupienie się na rynku centrów danych.

Zanim jednak dział SSD Intela powędruje w ręce SK Hynix, potrzebny będzie szereg regulacji organów rządowych, a finalizacja tego procesu może potrwać aż do końca 2021 roku. Oznacza to, że Intel do tego czasu zachowa prawa do marek i będzie jeszcze wytwarzał produkty z NAND w chińskiej fabryce.