Intel zakończył rozszerzony program gwarancyjny Performance Tuning Protection Plan

Udostępnij:

Po ponad 9 latach obecności w ofercie Intela, producent poinformował o zakończeniu rozszerzonego programu gwarancyjnego pod nazwą Performance Tuning Protection Plan.

Krótki komunikat pojawił się na stronie Intela. Dowiadujemy się z niego, że program gwarancyjny Performance Tuning Protection Plan przestaje działać z dniem 1 marca 2021. Decyzja jest dość zaskakująca, ponieważ usługa wymiany uszkodzonych procesorów była dostępna od ponad 9 lat i zasadniczo nie miała konkurencji.

Dla przypomnienia, w styczniu 2012 roku Intel ruszył z pilotażowym programem, który miał na celu dać dodatkową ochronę entuzjastom podkręcania procesorów Intel Core 2-gen z dopiskiem K i X. Wystarczyło zakupić za określoną opłatą (20-30 USD) dodatkowy plan gwarancyjny, swego rodzaju ubezpieczenie, a uszkodzony procesor można było wymienić na nowy bez większej biurokracji. Zaznaczmy, że nawet procesor, który został uszkodzony wskutek nieumiejętnego podkręcania. Program działał globalnie i co najważniejsze, też w Polsce. Jak przeczytamy w komunikacie, dotychczas wykupione plany będą respektowane do zakończenia obowiązującego okresu gwarancyjnego.

Ciekawostką jest, że nadal procesor Intel Xeon W-3175X jest na liście pełnej ochrony, zarówno od uszkodzeń fabrycznych jak i uszkodzeń wynikających z niewłaściwego podkręcania.

Można się zastanowić, czym spowodowane jest zakończenie programu? Wychodzi na to, że to skutek coraz mniejszej popularności dodatkowo płatnej usługi. Według Intela, korzystając z aplikacji Intel Extreme Tuning Utility i Intel Performance Maximizer istnieje minimalne ryzyko uszkodzenia procesora w ten sposób. Bardziej inwazyjne metody podkręcania mogą spowodować uszkodzenia, jednak one z założenia nie podlegają gwarancji.

A Wy? Macie jakieś doświadczenie z programem Performance Tuning Protection Plan? Korzystaliście? Będzie Wam tego brakować?