06.04.2016 11:12 • Recenzja do wersji 16.1.1

Mimo, iż jest to darmowy odpowiednik bardzo dobrze ocenianej płatnej wersji, tak samo dobrze wykonuje swoją pracę. Silną stroną tego IDE jest nacisk na tworzenie przejrzystego kodu. Co prawda opisy w kreatorach nie są do końca jasne, to kod przez nie tworzony wygląda dobrze. W projekcie mogą się znajdować zasoby opisane w różnych językach, a IDE nie robi z tego problemu, nic się nie gryzie.

Szkoda, że tak dużo zostało wycięte w stosunku do płatnej wersji. Pierwsze uruchomienie to klikanina przez kreatory. Możemy również przeczytać jaka to płatna wersja jest wspaniała. Trochę producent przesadza z reklamą.

IntelliJ IDEA Community Edition to IDE, obok którego nie powinno się przechodzić obok. Ciężko do tego programu się przyczepić i znaleźć w nim jakieś poważne wady.