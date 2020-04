Internet domowy LTE - jaką ofertę/operatora wybrać?

Wstęp

Nie od dziś wiadomo, że najlepszą metodą dostępu do internetu jest światłowód. Technologia ta oferuje gigantyczne prędkości wraz z niskimi opóźnieniami. Jednak aby móc skorzystać z dobrodziejstw tej technologii najpierw trzeba być w jej zasięgu. W Polsce w tej chwili dostęp do światłowodu ma ok. 5 mln gospodarstw domowych. Jednak czasami zdarzają się sytuacje że operator nie chce nas przyłączyć do swojej sieci. Oczywiście pozostają alternatywne metody dostępu do internetu (VDSL, ADSL, radiówka), jednak tutaj zaczynają się problemy - prędkości oferowane przez ADSL (tzw. neostrada) to maks. 20 Mb/s pobierania (często nawet tylko 10 Mb/s) i 1 Mb/s wysyłania - dla wielu osób te prędkości są niewystarczające, szczególnie teraz, w dobie pandemii. Z internetem radiowym bywa różnie - często operatorzy oferują prędkości maksymalnie do 30 Mb/s, co też może nie wystarczać. Do tego należy dodać że, jak to bywa z transmisją bezprzewodową, prędkości czasami nie są stabilne. Jednak te opcje mają bardzo dużą zaletę - mamy totalnie nielimitowany transfer i nie musimy się obawiać, że jak zużyjemy np. 500 GB to obniżą nam prędkość do np. 512 kb/s. Ale co jeśli nie jesteśmy w zasięgu wspomnianych wyżej technologii lub oferowane przez nie prędkości nam nie odpowiadają? Pozostają nam operatorzy komórkowi. W tym wpisie zamierzam poruszyć temat ofert internetu domowego u naszych operatorów komórkowych wraz z omówieniem dodatkowych usług np. dodatkowych pakietów GB.

Jednak zacznijmy od tego jakie wymagania musi spełniać oferta, aby w tym zestawieniu była uwzględniona?

Transfer: Minimum 100 GB na miesiąc

Minimum 100 GB na miesiąc Lejek po wykorzystaniu: Minimalnie 1 Mb/s (odpadają oferty MVNO działającyh na sieci Plus)

Minimalnie 1 Mb/s (odpadają oferty MVNO działającyh na sieci Plus) Możliwość dokupienia paczek danych bez ograniczeń (odpada nju)

Jakiego operatora wybrać?

Przed przystąpieniem do wyboru ofert należy się zastanowić z którego "źródła" będziemy czerpać gigabajty. Najprostszym, a zarazem najskuteczniejszym rozwiązaniem jest zakup starterów (i oczywiście ich rejestracja) i testowanie internetu w różnych porach (najlepiej po południu i wieczorem, gdyż wtedy jest największy ruch). Czasami operatorzy oferują takie startery za darmo. Wraz z zakupem startera dostajemy zazwyczaj pakiet startowych GB, które w zupełności wystarczą do przeprowadzenia testów

Uwaga! Jeśli chcecie przetestować sieć T-Mobile, to polecam zakupić starter Internet na kartę (czy to z Do 111 GB po doładowaniu czy z 12 GB na start na froncie). Klasyczne startery do telefonów w ramach pakietów (nie wszystkich) mają regulaminowy lejek 15 Mb/s. W pozostałych ofertach lejka nie ma.

Inną opcją jest zaglądnięcie na mapę nadajników w twojej okolicy. Strona BTSearch.pl oferuje mapę nadajników wraz z rozpisanymi częstotliwościami dostępnymi na danym nadajniku. Jeżeli jednak dane btsearch nie są dla was satysfakcjonujące, na tej stronie możesz pobrać pliki wykazów radiolinii i nadajników prosto z UKE (należy zjechać na sam dół, by pobrać najnowsze pliki). Do ich otwarcia będzie potrzebny wam program Google Earth Pro.

Mapa nadajników i radiolinii sieci Play w Krakowie

Wybór urządzenia

Aby móc korzystać z dobrodziejstw technologii LTE, należy oczywiście posiadać modem. Można oczywiście dobrać go wraz z abonamentem, jednak zazwyczaj taniej jest osobno wziąć umowę i osobno urządzenie.

Moim zdaniem, router musi posiadać modem LTE minimalnie kategorii 6. Kategoria ta pozwala na agregację 2 pasm z maksymalną prędkością 300 Mb/s. Warto kupić taki router, nawet jeśli nadajnik z którego korzystacie oferuje jedno pasmo, to gdy ten nadajnik zostanie zmodernizowany, wzbogacony o dodatkowe częstotliwości, to powinniście odczuć poprawę szybkości internetu. Całkiem dobrym wyborem są routery z LTE kategorii 9. Tu już można agregować 3 pasma z maksymalną przepustowością 450 Mb/s. Na rynku dostępny jest również router Huawei B618s, który też agreguje 3 pasma, ale wspiera technologie takie jak QAM256 i MIMO4x4, dzięki którym maksymalna prędkość rośnie do 600 Mb/s, jednak kosztuje on 1200 zł.

Warto też, aby router ten posiadał możliwość zmiany pasma LTE - na ten moment routery Huawei, ZTE oraz zestawy ODU-IDU z Cyfrowego Polsatu/Plusa posiadają taką możliwość, natomiast routery TP-Link takiej funkcjonalności nie oferują. No ale co daje możliwość zmiany pasma LTE?

Jak powinniście wiedzieć, w Polsce LTE działa obecnie na 4 częstotliwościach - 800/900, 1800, 2100 i 2600 MHz (B20/B8, B3, B1 i B7). Routery zazwyczaj preferują pasma zasięgowe, przez co sygnał mamy bardzo dobry, ale prędkości dosyć niskie. Dzięki możliwości zmiany pasma, możemy wymusić na sztywno daną częstotliwość i dzięki temu poprawić prędkość internetu.

Możecie zainteresować się tymi routerami: Huawei B525s (cat. 6), Huawei B715 (cat. 9), ZTE MF286 (cat. 6), ODU-IDU 300 (cat. 6).

Omówienie ofert

Oferty poszczególnych operatorów omówię w kolejności alfabetycznej. Czyli na początku omówię ofertę sieci Orange, następnie sieć PLAY, potem sieć Plus, a na końcu T-Mobile.

Oferty Cyfrowego Polsatu w tym zestawieniu nie ma, gdyż jest ona w zasadzie identyczna do tej w Plusie.

1. Orange

Oferta pomarańczowego operatora zawiera się w tylko jednej ofercie:

Cena 59,99 zł dotyczy umowy na 24 miesiące wraz ze zgodą na e-fakturę i terminowe płatności (- 5 zł) oraz za zgodę na telemarketing (- 5 zł). Jeśli zdecydujemy się na umowę na 12 miesięcy, cena rośnie do 69,99 zł. Do ceny należy doliczyć opłatę aktywacyjną w wysokości 49,99 zł, jednak jeśli budujemy zestaw usług Orange Love, to nie ponosimy opłaty aktywacyjnej.

Jeżeli decydujemy się na dobranie urządzenia, to do abonamentu osobno są doliczane raty.

W ramach pakietu otrzymujemy 150 GB do wykorzystania w strefie domowej. A czym tak właściwie jest strefa domowa? To strefa o promieniu 500 m w której mamy pakiet 150 GB, a po wykorzystaniu całej puli danych (łącznie z pakietem poza nią) prędkość spada nam do 1 Mb/s. Aby strefa poprawnie się aktywowała, należy pierwsze uruchomienie przeprowadzić pod adresem podanym w umowie. Poza strefą otrzymujemy pakiet 100 GB, jednak po wykorzystaniu pakietu, prędkość spada do 16 kb/s (czyli żegnaj internecie). W ramach pakietu mamy również nielimitowany transfer w godzinach nocnych (0:00 - 8:00).

Maksymalna prędkość w ramach oferty wynosi 225 Mb/s dla pobierania i 45 Mb/s dla wysyłania.

Jeśli ograniczenie po wykorzystaniu pakietu nie jest dla nas satysfakcjonujące, możemy sobie dokupić 10 GB za 10 zł. Drugą opcją jest możliwość podwyższenia lejka do 5 Mb/s za 10 zł na miesiąc. I teraz zatrzymajmy się na chwilę. Jest to naprawdę rewelacyjna opcja, gdyż 1 Mb/s to bardzo mało na dzisiejsze czasy, jednak 5 Mb/s pozwala już oglądać filmy w jakości Full HD. I co ważne ten pakiet działa również poza strefą domową. Jednak aby nie było za wesoło, to raz - niestety ten pakiet się nie odnawia - trzeba go kupować ręcznie co miesiąc, a dwa - niektórzy użytkownicy raportowali, że tego pakietu nie mogą aktywować przez Mój Orange (pozostaje kontakt telefoniczny).

Dodatkowe opcje poza tymi powyżej:

Zmiana strefy internetu domowego (zmiana poprzez Mój Orange i opcje Ustaw bieżącą lokalizacje ) - 10 zł za zmianę

) - 10 zł za zmianę Dodatkowa karta SIM - 5 zł miesięcznie + 5 zł jednorazowo

Orange VPN (publiczny adres IP) - 7 zł miesięcznie + 5 zł jednorazowo

Orange VPN statyczny (publiczny statyczny adres IP) - 20 zł miesięcznie + 5 zł jednorazowo

Uwaga! Po wykupieniu publicznego adresu IP należy zmienić punkt dostępu (APN) w naszym routerze. Poradnik wideo jest dostępny tutaj.

2. PLAY

Oferta fioletowego operatora jest bardziej rozbudowana od poprzedniego operatora. Składa się ona z 4 pakietów, gdzie trzy są eksponowane na ich stronie:

Oferta z urządzeniem

Oferta bez urządzenia

Przedstawione ceny obowiązują przy umowie na 24 miesiące i przy zgodach na e-fakturę i terminowe płatności (- 5 zł) oraz telemarketing (- 5 zł). W ramach oferty bez urządzenia na 24 miesiące znika nam plan za 80 zł, a pozostałe dwa mają niższą cenę o 10 zł (40 zł za 100 GB i 60 zł za 200 GB). Przy umowie na 12 miesięcy cena jest taka sama jak przy umowie z urządzeniem. Do tych ofert należy również doliczyć opłatę aktywacyjną w wysokości 39 zł.

Co ciekawe, jest jeszcze jedna opcja, mianowicie 1 TB (1024 GB) za 200 zł miesięcznie, którą prawdopodobnie można zamówić tylko telefonicznie.

Pakiety 100 GB i 200 GB posiadają bezpłatny limit danych dostępny do wykorzystania w UE/EOG. Limity te prezentują się następująco:

Bez urządzenia na 24 miesiące: 100 GB - 5.30 GB; 200 GB - 6.35 GB

Z urządzeniem lub umową na 12 miesięcy: 100 GB - 6.35 GB; 200 GB - 7.41 GB

W ramach opcji z 300 GB i 1 TB otrzymujemy zestaw NET BOX (router + modem zewnętrzny ZTE Cat. 6, bardzo podobny do ODU-IDU 300), który ma na celu wzmocnić sygnał dostarczanego nam internetu, jednak otrzymujemy go tylko w ramach dzierżawy - po zakończeniu umowy, sprzęt ten musimy zwrócić. Dodatkowo w ramach pakietu 300 GB nie możemy przenosić internetu w inne lokalizacje bez kontaktu z Play - w przeciwnym wypadku limit dostępnych gigabajtów spadnie nam do 200 GB. Podobne ograniczenie jest w pakiecie z 1 TB ale nie sprecyzowano skutków zmiany lokalizacji bez kontaktu z Play. W pozostałych opcjach takiego ograniczenia nie ma.

W ramach tych opcji mamy również od startu aktywny zapychacz w postaci usługi Ochrona Internetu PRO, który jest przez pierwszy miesiąc bezpłatny, a w kolejnych będzie nas kosztować 9,99 zł. Polecam tą opcje wyłączyć.

Po wykorzystaniu pakietu, prędkość spada nam do 1 Mb/s w przypadku pobierania i 384 kb/s w przypadku wysyłania. Mamy do dyspozycji 3 pakiety dodatkowe/ratunkowe:

Dodatkowe 100 GB (jeden raz na miesiąc, cykliczny) - 20 zł przy aktywacji przez Play24 (limit GB w UE: 1.26 GB), 25 zł pozostałymi kanałami (limit GB w UE: 1.57 GB)

Dodatkowe 10 GB za 10 zł

Noce bez limitu: transfer bez limitów w godzinach 0:00 - 9:00 - 2 zł/miesiąc. Polecam tą opcję włączyć.

Jeżeli chcemy mieć w pakiecie również abonament telefoniczny, PLAY przygotował dwa pakiety określane mianem HOMEBOX:

W pierwszym planie (HOMEBOX) otrzymujemy 70 GB internetu w telefonie (na 12 miesięcy, potem ilość GB spada do 35) (w tym 9 GB w Unii) z pełną prędkością, kartę wraz ze 150 GB internetu (nie można z niej korzystać w roamingu), Tidal na 6 miesięcy za darmo, Amazon Prime Video na 6 miesięcy za darmo i pakiet podstawowy PLAY NOW. Po wykorzystaniu pakietu, prędkość spada do 1 Mb/s.

W drugim planie (HOMEBOX TV) mamy 80 GB internetu w telefonie (na 12 miesięcy, potem ilość GB spada do 40) (w tym 11,65 GB w Unii) z pełną prędkością, kartę wraz z 200 GB internetu, Tidal na 6 miesięcy za darmo, Amazon Prime Video na 6 miesięcy za darmo, pakiet podstawowy PLAY NOW, dodatkowy pakiet do PLAY NOW (na 12 miesięcy, potem dezaktywacja) oraz PLAY NOW TV BOX (w ramach dzierżawy). Po wykorzystaniu pakietu, prędkość spada do 1 Mb/s.

W ramach serwisu PLAY NOW nie zmniejsza nam się ilość GB podczas korzystania z serwisu. Ceny oczywiście z rabatami za e-fakturę i terminowe płatności (-5 zł) oraz za telemarketing (-5 zł). Opłata aktywacyjna wynosi 50 zł.

W ramach ofert HOMEBOX możesz zakupić dodatkowe 100 GB dla karty internetowej. Jeśli zlecisz aktywację oferty przy podpisywaniu umowy, cena dodatkowych 100 GB wynosi 20 zł, a w pozostałych przypadkach - 25 zł. Możesz określić ilość automatycznych odnowień pakietu - po każdym zużyciu 100 GB, kolejne 100 GB może się aktywować do ustalonego progu kwotowego.

3. Plus

Oferta Plusa składa się z 4 pakietów, z czego 3 prezentowane są na ich stronie:

Oferta dla nowych użytkowników

Jeżeli posiadamy abonament w Plusie, za który płacimy 49,90 zł lub więcej, to cena dwóch najwyższych pakietów (bez pakietu Mistrzostw UEFA) spada nam o 25 zł.

Oferta dla osób mających abonament w Plusie

Do ceny doliczany jest rabat -10 zł za e-fakturę. Opłata aktywacyjna wynosi 9 zł. Serwisy Plusa (Plus Forum, Plus Bank) nie zmniejszają nam limitu danych.

Jeśli decydujemy się na zakup urządzenia to - podobnie jak w Orange - tu doliczane są raty.

Powyższe limity danych obowiązują tylko przez pierwszy okres rozliczeniowy. W pozostałych limit ten zmniejsza się o 10 GB - nieczysta zagrywka Plus.

Do tego na start otrzymujemy trzy promocyjne zapychacze:

Ochrona Internetu - darmowy pierwszy miesiąc, kolejne 9 zł/miesiąc

- darmowy pierwszy miesiąc, kolejne 9 zł/miesiąc HBO GO + 5 GB dla serwisu - darmowy pierwszy miesiąc, kolejne 20 zł/miesiąc

+ 5 GB dla serwisu - darmowy pierwszy miesiąc, kolejne 20 zł/miesiąc IPLA Elastyczna (darmowe 3 pakiety w Ipli + 5 GB transferu dla serwisu) - darmowe 2 miesiące, potem 10 zł/miesiąc

W ramach pakietów otrzymujemy już słynne LTE bez limitu, tutaj nazywane LTE bez końca. Zgodnie z regulaminem Plus stosuje tzw. politykę FUP (Fair Usage Policy). Mówiąc wprost, w każdym momencie korzystania z pakietu LTE bez końca (nie ważne czy zużyliśmy 150, 200, 500 czy nawet i 1000 GB) operator może nam nałożyć kaganiec 32 kb/s (lub też czasem wyższy) według uznania do końca cyklu rozliczeniowego. Także gdy wyczerpiemy podstawowy limit danych, musimy uważać i szerokim łukiem omijać obciążone nadajniki (lub też zaprzestać ściągania dużych plików w trakcie godzin największego obciążenia jeśli to jest nasz jedyny nadajnik), gdyż tam najprościej możemy dostać kagańcem.

Po wykorzystaniu pakietu podstawowego, prędkość w sieci 3G lub gdy dostaniemy kagańcem w usłudze LTE bez końca wynosi 32 kb/s. Możemy zakupić dodatkowe 10 GB za 10 zł lub 20 GB za 15 zł.

Dodatkowe usługi:

Pakiet Nocny: 200 GB w godzinach 1:00 - 8:00 - 3 zł miesięcznie

Publiczny adres IP (APN: pro.plusgsm.pl) - 6,15 zł miesięcznie

Publiczny statyczny adres IP (APN: m2m.plusgsm.pl) - 18,15 zł miesięcznie

Liga Mistrzów UEFA - 40 zł miesięcznie (w Planie za 90 zł zawarty w cenie abonamentu)

4. T-Mobile

Oferta magentowego operatora jest bardzo prosta. Mamy do dyspozycji 3 pakiety:

Niestety ale nie ma oferty bez urządzenia :-(

Cena uwzględnia rabat -5 zł za zgody marketingowe. Opłata aktywacyjna wynosi 1 zł. Do 30 czerwca można zmieniać pakiet GB.

W ramach oferty nie możemy przenosić urządzenia w inne miejsce bez kontaktu z T-M. W przeciwnym wypadku prędkość zostanie nam obniżona do 1 Mb/s do końca cyklu rozliczeniowego.

Po wykorzystaniu pakietu prędkość spada do 1 Mb/s. Jedyną opcją ratunkową jest pakiet 20 GB za 20 zł.

Podsumowanie

To już wszystkie omówione oferty. Myślę że najlepszą i najtańszą ofertą jest Orange - duży limit danych, noce bez limitu czy możliwość podwyższenia lejka do 5 Mb/s czynią tą ofertę jedną z najlepszych.

Ciekawą opcją wydaje się PLAY - polecam od razu dokupić usługę Noce bez limitu i ściągać duże gry/pliki w godzinach nocnych - wtedy jak najbardziej można ten limit dzienny przeżyć.

Plus nie wypada tak źle - mamy co prawda to pseudo LTE bez końca, ale jeśli ktoś korzysta z rozwagą z internetu, to ta oferta wydaje się atrakcyjna.

Niestety ale T-Mobile ma obecnie prostą a zarazem najgorszą ofertę internetu domowego - ceny wyższe od konkurencji, tylko jeden pakiet dodatkowy. Wcześniej można było dostać ofertę bez limitu danych, ale z ograniczoną prędkością, a jeszcze wcześniej totalny no-limit danych i prędkości. A teraz? Podziękuje.

Jeśli macie jakieś uwagi odnośnie mojego wpisu - sekcja komentarzy jest wasza.