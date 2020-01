Invoicer 4.1971

P​obierz program

Invoicer to kolejny darmowy program do fakturowania dla firm, które nie prowadzą magazynu.

Możliwości Invoicera nie odbiegają znacząco od innych bezpłatnych programów tego typu i obejmują wystawianie faktur, prowadzenie bazy kontrahentów i towarów, drukowanie cenników itp. To co go odróżnia to rzadko spotykana możliwość drukowania faktur w wielu językach (oprócz polskiego także w angielskim i niemieckim), co jest niezbędne dla podmiotów prowadzących sprzedaż poza granice naszego kraju. Program pozwala także na współpracę z drukarkami fiskalnymi (Posnet, Elzab) co jest równie rzadko spotykane wśród bezpłatnych programów do fakturowania.

Plusy Invoicera przysłania specyficzny interfejs sprawiający, że obsługa programu wymaga pewnego przyzwyczajenia, a także ogólne wrażenie niedopracowania.