Inwigilacja i zatajanie prawdziwych informacji rodem z ChRL

Taki bardziej felieton i różne przemyślenia i pytania bez odpowiedzi... aniżeli konkretny wpis. Chciałbym też powiedzieć, że jestem daleki od popełnienia samobójstwa i nie planuję go (w ogóle) - tak na wszelki wypadek ;p

Nie chciałbym nikogo wpędzić w paranoję, nie chciałbym nikogo oskarżać ani tym bardziej krytykować - bo każdy kij ma dwa końce, chciałbym jednak zadać publicznie kilka pytań, na które pewnie odpowiedzi prędko (o ile w ogóle) nie otrzymam.

Aplikacja "KWARANTANNA" - chodzą dziwne słuchy, że służy do śledzenia obywateli i robi bubu z telefonem. No nie wiem. Fakt faktem, że dzisiaj dzwoniłem do kolegi, który siłą rzeczy po powrocie z pewnego ślicznego kraju gdzie jest na każdy kilometr kwadratowy więcej kamer niż u nas... i moją uwagę przykuł dziwny dźwięk w oczekiwaniu na rozmowę. Ja rozumiem środki nadzwyczajne, aczkolwiek w kwestiach inwigilacji moja wiedza jest troszkę szersza niż ogólna, nawet dużo szersza... co by nie mówić, że profesjonalna. Więc moje pierwsze pytanie:

- czy masz telefon na drucie ?

- jesteś kolejną osobą, która mnie o to pyta od kiedy zainstalowałem tą aplikację

Sytuacja niecodzienna... bo sporo z tych "osób" kontaktujących się z nim... ma tą wiedzę. W związku z tym pojawia mi się pytanie - czy ktoś bez mojej wiedzy i zgody w imię "wyższego dobra" nagrywa również mnie? Czy robi to automat? Czy komuś potem chce się to odsłuchiwać? Znowu mamy pierdzieć do słuchawki i spuszczać wodę w sedesie? Wprawdzie mam fasolkę po bretońsku z wojskowych racji żywnościowych... ale ile można ;p

Nie wiem.. a może wcale nie nagrywa i to przypadek? Czy chce mi się to sprawdzać? Choć... jakie to ma znaczenie poza dobrym samopoczuciem i udowodnieniem, że wielbłądem nie jestem w obliczu zmian ustawowych? Żadne.

Google też nic na ten temat nie wie ;) Google wszystko robi w trosce o nas? :)

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/mobilnosc-polakow-podczas-ep...

Nie tylko zresztą Google. Mam wrażenie, że ta permanentna inwigilacja nieuchronnie zmierza ku kolejnym szczytom - tym razem w imię walki z wirusem. No i na pewno nikt tego nie wykorzystuje inaczej, bo to byłoby niemoralne... podobnie jak kłamanie i zatajanie faktów i sytuacji faktycznej...

Wrocławskie szpitale - na ul. Grabiszyńskiej, Przylądek... wrocławski sanepid - powiatowy i wojewódzki, wrocławskie pogotowie, policja...

Dlaczego Ci pracownicy nie są obligatoryjnie badani dzień w dzień na obecność korona wirusa? Dlaczego i po co ktoś podejmuje głupie i irracjonalne decyzje? Dlaczego głosy pracowników tych instytucji są tłumione?

No cóż... tu podziękowania dla Mariusza Rybaka - redaktora gazety wrocławskiej - zwanego przez niektórego hieną... przez innych rzetelnym dziennikarzem badającym źródła (zaliczę go do tych drugich). Jeszcze nikt nie popełnił mu samobójstwa w udowadnianiu czarno na białym nieudolności... no właśnie czyjej?

Dlaczego pracownicy pogotowia, szpitali, stacji sanitarno EPIDEMIOLOGICZNYCH nie są na bieżąco badani? Do czego to prowadzi?

Dla ciekawych:

https://gazetawroclawska.pl/wroclaw-koronawirus-w-pogotowiu-chorzy-rat...

https://gazetawroclawska.pl/wroclaw-strach-w-przyladku-nadziei-koronaw...

https://gazetawroclawska.pl/wroclaw-koronawirus-w-sanepidzie-kwarantan...

A co o tym mówią sami pracownicy? Ano... przykład sanepidu:

Dlaczego piszę o sanepidzie akurat? Bo... nie wnikając w szczegóły wiem aż za dobrze co tam się dzieje - brak niezbędnych środków ochrony - bo kasa, brak logicznego myślenia - bo głupota... szczytem były chyba badania, gdzie zebrali koło 40 osób w jednym miejscu (a o odległości 2 metrów to można co najwyżej śnić), wśród których były osoby mające kontakt z zarażonymi... i nie.. z 2 oddzielnych placówek (powiatowej i wojewódzkiej), gdzie pracownik pogotowia bał się wejść po wymazy... kto do cholery na to pozwolił ?! Ano.. to akurat możecie przeczytać w komentarzu jednej z osób (domniemam) pracujących w jednej z 2 stacji na screenie powyżej.

O zgrozo - https://gazetawroclawska.pl/sanepid-prawda-jest-tragiczna-brakuje-nawe... trąbiono o tym wcześniej ;)

Nie lepiej jest w policji:

Mniej więcej miesiąc temu miałem stłuczkę na autostradzie A4. Wszystko fajnie i pięknie... patrol, sprawca został ukarany mandatami których nie przyjął, sprawa do sądu. No ale kilka dni temu słyszę pukanie do drzwi - otwieram - Pan w mundurze z napisem POLICJA. Po krótkiej rozmowie w znacznej odległości - chodziło o stłuczkę, przesłuchanie, zabezpieczenie przeze mnie nagrania z kamery.

Zeszło na wirusa - człowiek mówi mi, że nie wejdzie bo się boi - ja jemu, że też nie bardzo chcę go wpuszczać, bo też się boję, bo ma kontakt z wieloma osobami.

Kiedy usłyszałem, że kasy nie ma ani na maski ani na rękawiczki ani na "O" płyn do dezynfekcji rąk... i że naraża siebie i rodzinę pracując w takich warunkach (a jeszcze przy okazji sprawdza czy osoby przebywające na kwarantannie siedzą w domach), to ręce mi opadły do ziemi...

Dlaczego dzieje się to kosztem niewinnych ludzi? Dlaczego wpajane są im bzdury? Dlaczego statystyki kłamią? (nie wiem czy wiecie, ale jeśli ktoś odwali kitę... nawet na korona, co jest oczywiste - to jeśli nie miał wcześniej testów, to ich mieć nie będzie - ani tym bardziej sekcji, więc z automatu nie jest zakwalifikowany jako zgon spowodowany wirusem).

Po to, żeby nie siać paniki? Możliwe... po to, żeby iść... a nie tego nie napiszę, bo będzie, że jeszcze coś tam bojkotuję i nie daj b...ól dupy mieszam w to politykę. Tak czy inaczej - kontakt ze stacją sanitarno epidemiologiczną mam aż za dobry. To co się wyprawia w kwestii epidemii (pomimo potężnych unijnych dotacji) to jest jakiś cyrk na kołach w czeskim filmie.

W moim skromnym mniemaniu - to nie jest obraz rzeczywistości, tylko jej zaciemnianie. Po co? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami.

Kłam Pinokio kłam... bo kłamstwo powtarzane wiele razy staje się prawdą... ;) Podobnie jak propaganda, którą zapoczątkował już na skalę krajową, międzynarodową i drogą medialną Joseph G. jeszcze za czasów Adolfa H. A i tak większość fekaliów prędzej przy później wypłynie ;) Podobnie jak faktyczna liczba ofiar epidemii w ChRL, które to oskarża się o bardzo znaczne zaniżenie jej (i utrudnienie walki z epidemią innym) oraz to, że zostało to zrobione ze względu na wewnętrzne przepychanki polityczne celem zdobycia władzy.

Nie rozumiem za to, dlaczego cierpieć mamy za to my, którzy jeszcze to finansujemy.

p.s. tak na wszelki wypadek raz jeszcze - w najbliższym czasie (jakieś 40 lat.. jak wątroba wytrzyma) NIE mam zamiaru popełnić samobójstwa ;p

p.s. 2 - tak spać nie mogę, łóżko wielkie... ale wyeksmitowany zostałem przez dziecko, żonę i 2 psy ;p ogony im z d... powyrywam jak tylko herbatę dopiję ;>

no i oczywiście zapraszam do g*wnoburzy ;p 3...2...1.... start ;p bo bez tego by się tu nie obeszło ;>