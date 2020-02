Ipla na Apple TV i Chromecast oraz nowe funkcje serwisu w telewizorach Samsunga

Udostępnij:

Ipla jest jednym z popularniejszych serwisów VOD w Polsce, a tym bardziej wśród rodzimych dostawców. Według badań Gemius / PBI z grudnia 2019, Ipla miała prawie 1,4 miliona użytkowników i ponad 16 mln wyświetleń, co dało jej w rankingu zasięgu ósme miejsce wśród usług VOD.

Serwis ten właśnie poszerzył dostępność na kolejnych urządzeniach, a także wprowadził szereg nowych opcji.

Użytkownicy Apple TV i Chromecast skorzystają z serwisu ipla

Apple TV oraz Apple TV 4K to bardzo cenione przystawki do oglądania multimediów. Od teraz otrzymały one dedykowaną aplikację Ipla, dającą dostęp do pełnej oferty. Jak podkreśla Ipla, jest to pierwszy polski serwis VOD oferowany na przystawce Apple'a.

Także użytkownicy Chromecast, w formie dedykowanej przystawki, bądź urządzeń obsługujących ten protokół od teraz będą mogli strumieniować obraz z Ipli z PC-ta, bądź urządzeń mobilnych np. na telewizor. Obsługa Chromecast funkcjonuje obecnie przez przeglądarkę Chrome (pod adresem ipla.tv) oraz na Androidzie. Wkrótce zostanie także wprowadzona na iOS.

W ramach oferty Ipli otrzymamy nie tylko dostęp do prawie 120 kanałów telewizyjnych, w tym także sportowych, na żywo, ale również możliwość wykupienia abonamentów umożliwiających obejrzenie wielu filmów i seriali. Ipla oferuje również filmy i seriale na żądanie dostępne w pay-per-view (za jednorazową opłatą).

Ipla z dodatkowymi funkcjami dla posiadaczy TV z Samsung Tizen

Użytkownicy telewizorów Samsung z systemem Tizen będą mogli od teraz kupować treści przy pomocy płatności BLIK. Dodatkowo osoby pragnące korzystać z serwisu poza granicami Polski będą mogły wykupić pakiet Ipla Polonia, oferujący wybrane odcinki seriali emitowanych na Polsacie bez reklam, jak również siedem kanałów telewizyjnych (w tym Polsat News HD, Superstacja, Polsat 1 i Disco Polo Music), jak również dostęp do transmisji sportowych na żywo z PlusLigi, Ligi Siatkówki Kobiet oraz Energi Basket Ligi.