IsMyHdOK to niewielkie narzędzie do testowania wydajności dysków HDD, SSD, kart pamięci i innych magazynów danych podłączanych do komputera za pośrednictwem portu USB. Umożliwia także porównywanie wyników z innymi urządzeniami w internetowej bazie producenta.

Program pozwala testować wybrane woluminy dysku, dając przy tym możliwość definiowania czasu przez jaki będzie badany magazyn danych. Do dyspozycji użytkownika oddano 5 benchmarków, które pozwalają testowanie odczytu i zapisu w trybie ciągłym oraz losowego rozmieszczenia danych o różnym rozmiarze. Nie zabrakło również opcji analizy czasu dostępu do danych zapisanych na dysku twardym. Rezultaty pracy IsMyHdOK można zapisać w formie zrzutu ekranu lub wyeksportować do Painta.

IsMyHdOK udostępnione zostało w formie przenośnej (portable), która nie wymaga instalacji na komputerze i gotowa jest do działania tuż po pobraniu.