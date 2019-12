Pobierz progra​m

IsoBuster jest programem mającym służyć (w zamierzeniu autora) przede wszystkim do odzyskiwania danych z płyt CD i DVD oraz do kopiowania ich zawartości na dysk twardy w postaci zbioru plików lub obrazu ISO. Wraz z kolejnym aktualizacjami, aplikacja rozrosła się, będąc teraz funkcjonalnym narzędziem do odzyskiwania danych z praktycznie każdego rodzaju nośników: płyt, dysków, a nawet pamięci przenośnych.