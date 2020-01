Pobierz pr​ogram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Isoo Backup to oprogramowanie służące przede wszystkim do sporządzania kopii zapasowych na komputerach osobistych i serwerach pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

Bardzo prosta obsługa

Jeśli dysponujemy bardzo ważnymi danymi i nie chcielibyśmy ich utracić, powinniśmy pamiętać, że dysk twardy, jak każdy inny nośnik, może ulec awarii. Dlatego też warto przeprowadzić back-up danych na przykład za pośrednictwem opisywanego tutaj narzędzia. Isoo Backup umożliwia wykonanie kopii zapasowej całego systemu operacyjnego Windows, plików systemowych, zainstalowanych aplikacji, ustawień i nie tylko, zapisując je w formie obrazu pliku.

Przywracanie danych

Po stworzeniu back-upu warto pozostawić Isoo Backup na dysku twardym, bowiem narzędzie oferuje także funkcję przywracania systemu po awarii. Korzystając z uprzednio stworzonej kopii zapasowej rozwiążemy zaistniałe problemy z komputerem. Warto to zrobić, gdy nasz pecet na przykład nie chce się uruchomić, pracuje niestabilnie lub działa z zauważalnie niższą wydajnością.

To nie wszystko

Isoo Backup pozwala na sporządzanie kopii zapasowych dowolnych partycji (nie tylko systemowych), na których przechowujemy cenne dane. Zostaną one spakowane do jednego obrazu pliku. Będziemy mogli go przenieść na inny, dowolny nośnik (np. zewnętrzny dysk USB), by potem – w razie potrzeby – wgrać je z powrotem na HDD.

Uwaga!

Isoo Backup jest dostępny w formie 15-dniowej wersji próbnej.

Najważniejsze cechy: