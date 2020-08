Izrael. Hakerzy z Korei Północnej uderzyli w firmy zbrojeniowe

Ministerstwo Obrony Izraela poinformowało o cyberataku na izraelskie firmy z branży zbrojeniowej. Jak udało się ustalić, za atak odpowiedzialna jest północnokoreańska grupa Lazarus. Hakerzy wykorzystali techniki opisywane w czerwcu przez badaczy z firmy ESET.

Jak podaje w oficjalnym komunikacie Ministerstwa Obrony Izraela, północnokoreańska grupa cyberprzestępcza Lazarus przypuściła w ostatnim czasie atak na izraelskie firmy z branży zbrojeniowej. Według oficjalnego komunikatu miał on zostać w porę zidentyfikowany i powstrzymany. Nie ujawniono, które przedsiębiorstwa zostały zaatakowane.

Ministerstwo Obrony Izraela ujawniło natomiast część informacji na temat stosowanych przez cyberprzestępców metod. Eksperci zauważyli łudzące podobieństwo to rodzaju taku wykorzystywanego w kampanii Operation In(ter)ception, opisywanej przez badaczy z ESET. Ta działalność przypisywana jest północnokoreańskiej grupie Lazarus.

Cleared for Publication: The Directorate of Security for the Defense Establishment in cooperation with additional security institutions, has thwarted a cyber-attack targeting Israel's leading defense industries. Attackers used LinkedIn profiles in attempt to infiltrate networks pic.twitter.com/PT0IzK4T4V