Jack Dorsey pierwszy raz o banie dla Trumpa na Twitterze. "Wierzę, że to była dobra decyzja"

Konto Donalda Trumpa na Twitterze zostało na stałe zawieszone jeszcze w ubiegłym tygodniu, ale dotychczas jedynym komentarzem ze strony serwisu pozostawało oświadczenie na blogu. Teraz milczenie przerwał założyciel i dyrektor generalny Twittera, Jack Dorsey, który w serii wpisów w serwisie dodał, że "wierzy, iż była to właściwa decyzja".

Jak tłumaczy Dorsey, zespół Twittera nie czuje się dumny ani zadowolony z tego, że zablokował konto Trumpa. Zauważa jednak, że został do tego po prostu zmuszony – po tym jak wysłał ostrzeżenie, a rozwój rozmów na Twitterze wskazywał na zagrożenie bezpieczeństwa, także w realnym życiu. Szef Twittera dodał, że była to najbardziej właściwa decyzja, jaką można było w danym momencie podjąć, analizując wszystkie dostępne informacje.

That said, having to ban an account has real and significant ramifications. While there are clear and obvious exceptions, I feel a ban is a failure of ours ultimately to promote healthy conversation. And a time for us to reflect on our operations and the environment around us.