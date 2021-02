Jak bezpiecznie usunąć pliki w Windowsie? Stwórz skrót do SDelete

Udostępnij:

Usuwanie plików na urządzeniach z systemem Windows nie jest takie proste, jak mogłoby się wydawać. Wielu użytkownikom wydaje się, że wystarczy przenieść pliki do kosza, a następnie go opróżnić. W rzeczywistości tak od razu nie znikają z urządzenia, ale jest na to sposób.

Po opróżnieniu kosza, nawet przez dłuższy czas pliki mogą być dostępne do odzyskania. Niektóre z nich da się odtworzyć na nowo przy pomocy najprostszych aplikacji. Istnieją też bardziej zaawansowane metody, z których korzystają profesjonaliści. Jeśli chcesz bezpiecznie usunąć swoje dane, na przykład przed sprzedażą urządzenia, musisz upewnić się, że zostaną one nadpisane.

Jednym ze sposobów jest skorzystanie z narzędzia Microsoftu zwanego SDelete. Należy jednak zaznaczyć, że ten sposób jest szczególnie efektywny dla dysków typu HDD, a nie SSD. Aby skorzystać z tego narzędzia, należy skorzystać z odpowiednich poleceń. Dla laika to może być zbyt trudne, ale jest sposób, aby pominąć korzystanie z CMD.

SDelete – prosty skrót do narzędzia pomoże bezpiecznie usuwać pliki

Można po prostu stworzyć odpowiedni skrót. Na taki pomysł wpadł Martin Brinkmann z GHacks. Aby to zrobić, najpierw pobierz program SDelete ze strony Microsoftu. Następnie rozpakuj archiwum (.zip) i umieść pliki w dowolnym folderze. Następnie utwórz skrót do pliku "sdelete64.exe" (w przypadku 64-bitowego systemu) lub "sdelete.exe" (dla 32-bitowego systemu) w wygodnym dla ciebie miejscu. Przykładowo, niech to będzie folder "sdelete" umieszczony na pulpicie.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na skrót i wybierz "właściwości". W polu "element docelowy" zobaczysz adres, do którego prowadzi skrót. U mnie jest to "C:\Users\astando\Desktop\sdelete\sdelete64.exe". Skrót będzie się różnić w zależności od nazwy użytkownika. Następnie w polu "element docelowy" po adresie należy dopisać polecenia: -p 2 -s -nobanner, a następnie kliknąć "zastosuj".

Powinno to wyglądać w ten sposób z waszą nazwą użytkownika – C:\Users

azwa_użytkownika\Desktop\sdelete\sdelete64.exe -p 2 -s -nobanner

W tym momencie narzędzie jest już gotowe. Teraz aby z niego skorzystać, wystarczy przeciągnąć ruchem myszki każdy plik, który chcemy usunąć. Należy nim najechać na skrót, który wcześniej edytowaliśmy. Plik zostanie nadpisany dwukrotnie, a w efekcie bezpiecznie usunięty z pamięci komputera.