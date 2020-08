Jak noszenie maseczek wpływa na koronawirusa? Sprawdź to w internetowym kalkulatorze

Udostępnij:

Badania dają różne wyniki, ale jedno je łączy. Skuteczność noszenia maseczek jako środek zmniejszający rozprzestrzenianie się koronawirusa SARS-CoV-2 jest wysoka. Joanna Michałowska, doktorantka z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i Dominik Czernia, doktorant z Instytutu Fizyki Jądrowej PAN stworzyli internetowy kalkulator, który przedstawi wam, dlaczego warto zakrywać nos i usa.

Jedno z niedawno przeprowadzonych badań w Stanach Zjednoczonych ujawnia, jak ogromny wpływ ma noszenie maseczek na faktyczne rozprzestrzenianie się choroby COVID-19. Naukowcy sugerują, że gdyby wszyscy Amerykanie nosili maseczki, w przeciągu trzech miesięcy zmarło by o 33 tysiące ludzi mniej. To około 1/5 wszystkich zgonów w tym kraju.

Ale zwolenników "plandemii", "fałszywej pandemii" czy "odwoływania pandemii" jest niestety wielu. I nie będą nosić maseczek, pomimo, że CDC nawołuje do utrzymywania społecznego dystansu i zasłaniania twarzy. Jak mówił niedawno Bill Gates: kłamstwa dużo szybciej rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych dużo szybciej niż prawda. Jednocześnie 40 proc. Polaków przyznaje, że zdarzyło im się nie nosić maseczki w miejscu, gdzie było to obowiązkowe. Jedni negują, a inni zapominają o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.

Z pewnością zastanawiacie się, jaki jest faktyczny sens noszenia maseczek. O ich skuteczności mówi się w różnych badaniach, ale najlepiej przedstawiają to eksperymenty takie jak ten, przeprowadzony przez doktora Richarda Davisa. Pokazuje, jak rozchodzą się cząsteczki powietrza wraz z drobinkami, w których kryje się wirus. Ale to właściwie o samym rozprzestrzenianiu choroby mówi nam niewiele.

Kalkulator skuteczności maseczek pokazuje, ile osób można zarazić lub uratować

W serwisie OmniCalculator pojawił się nowy kalkulator, szacujący skuteczność noszenia maseczek. Po odpowiedzi na kilka podstawowych pytań, aplikacja odpowie nam, ile osób mogliśmy zarazić, lub uratować, jeśli nosimy maseczki. Do wyników należy podchodzić z dystansem, ale pomagają mniej więcej oszacować, jaki faktycznie sens ma zakrywanie twarzy.

Zmiennych jest wiele, w tym rodzaj maseczki (co wpływa na efektywność) czy liczba odtwarzania R0, czyli ile osób zaraża średnio jeden chory. Domyślną liczbą jest 2,5 gdyż szacuje się, że R0 dla COVID-19 przyjmuje wartości od 2,4 do 4,0. Ta zmienna zależy między innymi od poziomu restrykcji w danym kraju. Wartość 2,5 oznacza, że każdy chory zarazi średnio 2,5 do 4 osób, a za okres inkubacji przyjmuje się 5 dni. Dodatkowo, ustalamy odsetek osób noszących maseczki. To można określić na podstawie kilku wizyt w supermarkecie. W moim przypadku byłoby to około 70 proc.

Pamiętajcie, że kalkulator pokazuje jedynie oszacowane dane, które w szczegółowy sposób bardzo trudno jest przedstawić. Nie wzięto w nim pod uwagę na przykład kwarantanny i tego jak zmniejsza ona rozprzestrzenianie się wirusa. Czy noszenie maseczek ma sens? Musicie już sami odpowiedzieć sobie na to pytanie, ale szacunki przedstawiane przez OmniCalculator powinny być wystarczającym argumentem.