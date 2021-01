Jak szybko serwisy naprawiają elektronikę w Polsce? Zaskakujące wyniki badań

Udostępnij:

Awarie sprzętu elektronicznego są nieuniknione. Prędzej czy później zdarzają się każdemu. Nie muszą być jednak udręką - pod warunkiem, że serwisy elektroniki działają sprawnie. A jak z tym jest w Polsce? Właśnie pojawiły się pierwsze tego typu wyniki badań. Sytuacja wygląda obiecująco.

Badanie przeprowadziła firma analityczna SW RESEARCH na zlecenie firmy FIXIT SA, świadczącej usługi opieki posprzedażowej. Badanie wykonano metodą CAWI.

Jak się okazuje w przypadku ponad 75 procent osób wysyłających sprzęt do naprawy, otrzymywały je z powrotem do maksymalnie tygodnia. W przypadku 24,2 proc. konsumentów - nawet do dwóch dni. Najmniejszy odsetek osób (19,9 proc.) musiał czekać do dwóch tygodni.

Pomimo pandemii Polacy najczęściej zgłaszali awarie osobiście w sklepie lub serwisie (49 proc. respondentów), a takżę telefonicznie (40,1 proc.). Najradziej takie zgłoszenia napływały natomiast bezpośrednio przez stronę internetową (7,3 proc.) i aplikację (4,5 proc.). Polscy konsumenci jednak w takich sytuacjach preferują kontakt bardziej bezpośredni.

Jakiego rodzaju sprzęt serwisy naprawiały najszybciej? Okazuje się, że smartfony - do 35,7 proc. klientów powróciły one w czasie zaledwie dwóch dni.

W przypadku 90,7 proc. napraw w urządzeniach nie następowały dalsze lub ponowne problemy techniczne.

Najczęstszym sposobem rozwiązania usterki była próba naprawy sprzętu (78,5 proc.) - znacznie rzadziej sklep proponował zwrot środków na kartę upominkową lub wymianę na voucher (7,7 proc.), czy też zwrot pieniędzy (7,1 proc).

Oprócz perspektywy konsumentów, nie należy tutaj zapominać o sprzedawcach porozumiewających się z serwisami poszczególnych producentów. Jak wynika z badania, ich doświadczenia są również raczej pozytywne. W 83,3 proc. przypadków obsługa sklepu była zadowolona ze skuteczności i jakości napraw, a także przestrzeganiem ich terminów i łatwością zgłaszania reklamacji (po 81,5 proc. pozytywnych ocen w tych dwóch kategoriach). Jedynym bardziej rażącym minusem, jaki tutaj zauważono to czas oczekiwania na odpowiedź - co czwarty sprzedawca uznał, że był on zbyt długi.

Przedstawione dane w raporcie pokazują, że nawet w warunkach pandemii sklepy i serwisy są w stanie wyjść naprzeciw oczekiwań Polaków z pozytywnym skutkiem w zdecydowanej większości przypadków. To ważne, szczególnie w czasach, gdy średnia liczba urządzeń elektronicznych w gospodarstwach domowych systematycznie wzrasta.