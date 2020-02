Jak w czasach PlayStation 1. Sentymentalna podróż do przeszłości dzięki pewnej społeczności

Płyty z demówkami. Kiedyś dołączane do gazet, rozdawane na targach i wymieniane ze znajomymi niczym kolekcjonerski rarytas, dzisiaj odeszły w zapomnienie, a gracze najmłodszego pokolenia być mogli nigdy takowych nie widzieć. Ale jest ktoś, kto zapragnął fenomen demo disców przypomnieć i zabrać graczy w podróż w czasie.

Haunted PS1 to społeczność amatorskich twórców gier, skupiona wokół serwisu itch.io, który pozwala udostępniać i/lub sprzedawać produkcje indie. Grupa ta, jak nietrudno odgadnąć, zajmuje się grami domowej produkcji. Niemniej nie chodzi tu o wszystkie tytuły tworzone w garażu, a wyłącznie horrory, w dodatku wzorowane na klasykach lat 90., takich jak Silent Hill czy Resident Evil. Znacie to – piksele jak stodoła, schodkujące gradienty, mdła kolorystyka.

I właśnie ta ekipa zapowiedziała, że już 6 lutego udostępni płytę demo, a właściwie to dwie płyty zawierające łącznie 17 wersji demonstracyjnych retro horrorów.

Here is a little sneak peak of the launcher for the @HauntedPs1 Demo Disc. We have all been hard at work on this, and it releases Feb 6th!#screenshotsaturday #lowpoly #gamedev #indiedev #horror #HauntedPS1DemoDisc pic.twitter.com/0P4AXMAhyo