Jak zwiększyć zasięg Wi-Fi? Podobno wystarczy inteligentna tapeta

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) stworzyli tzw. smart tapetę. To materiał pokrywający ścianę, z ukrytymi we wnętrzu antenami. W prosty sposób ma zwiększać sygnał Wi-Fi w całym domu.

Zmaganie się z kiepskim sygnałem Wi-Fi może wkrótce się zmienić. Dodatkowe wzmacniacze zasięgu wymagają podłączenia do prądu i nie mają wiele wspólnego z estetyką. Niektórych może to razić. A gdyby tak stworzyć tapetę na ścianę, która we wnętrzu będzie posiadać anteny Wi-Fi? Skutecznie i niewidocznie.

Odpowiedzią jest inteligentna tapeta RFocus. Pierwszy prototyp zawiera 3720 niewielkich anten we wnętrzu cienkiego materiału o powierzchni sześciu metrów kwadratowych. Tapeta nie wymaga żadnego zasilania. Działa jak lustro, które odbija sygnał Wi-Fi dalej, niczym światło.

Inteligentna tapeta przy pomocy anten przesyła odbierany sygnał dalej

Testy wykazały, że RFocus może wzmocnić moc sygnału w pomieszczeniu nawet 10-krotnie. Naukowcy zwracają uwagę, że to bardzo wydajne rozwiązanie przy zachowaniu niskich kosztów. Stworzenie jednej antenki kosztuje zaledwie kilka centów – czytamy na stronie MIT.

Zwiększanie sygnału Wi-Fi to nie jedyna zaleta RFocus

System RFocus może znaleźć zastosowanie także w innych dziedzinach. Oprócz wzmacniania sygnału Wi-Fi, zestaw dziesiątek tysięcy takich anten może sprawdzić się w fabrykach czy magazynach. Twórcy inteligentnej tapety sądzą, że mogłaby świetnie zastąpić różnego rodzaju czujniki monitorujące pracę maszyn czy stany magazynowe.

Kilka tysięcy niewielkich anten przesyła sygnał dalej / fot: Jason Dorfman/CSAIL

Póki co system RFocus jest na bardzo wczesnym etapie prac. Wkrótce działanie inteligentnej tapety ma być przedstawione podczas konferencji USENIX NSDI '20 w Kalifornii. Autorzy projektu mają nadzieję, że pokaz przykuje uwagę większej ilości naukowców, którzy będą chętni pomóc w rozwoju badań.