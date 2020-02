Jaki laptop kupić? Ranking notebooków i ultrabooków na luty 2020 r.

Udostępnij:

Osoby zastanawiające się nad wyborem nowego laptopa, nie mają prostego wyboru. Multum ofert w sklepach, zbliżone konfiguracje i nazwy komputerów, które nie zawsze wprost zdradzają, do jakiej serii należy dany sprzęt, mogą być źródłem wielu dylematów. By pomóc w zakupach, wraz z firmą x-kom przygotowaliśmy kolejny ranking komputerów, którym warto poświęcić uwagę w tym miesiącu.

Aby ułatwić wybór konkretnego komputera, zestawienie podzieliliśmy na trzy części, w których prezentujemy kolejno typowe notebooki, komputery dla graczy i ultrabooki. W ramach każdej części, komputery są dodatkowo podzielone na kategorie cenowe – dzięki temu każdy będzie mógł szybko dotrzeć do propozycji w ramach interesującego go budżetu.

Spis treści

Ranking notebooków

Standardowo zaczynamy od zestawienia notebooków. Znajdziecie w nim komputery, które sprawdzą się w większości typowych, domowych zastosowań, a droższe modele pozwolą zagrać w niektóre gry. Komputery z tej kategorii są najczęściej najbardziej opłacalne, zazwyczaj nie oferują jednak w zamian szczególnie niskiej wagi czy wyszukanego wzornictwa obudowy.

Notebooki do 1500 zł

HP 15

Propozycja do 1500 złotych to laptop HP 15 z 2-rdzeniowym procesorem AMD i 8 GB pamięci operacyjnej, którą można rozszerzyć do 32 GB. Ekran jest matowy i ma rozdzielczość FullHD. Wśród złączy można znaleźć dwa porty USB 3.1 Gen 1. Laptop waży niecałe 1,9 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 2000 zł

Dell Inspiron 3583

Chcąc wydać maksymalnie 2 tysiące złotych, warto sprawdzić laptop Della, w tym przypadku z 2-rdzeniowym Core i3 z taktowaniem do 3,9 GHz w trybie Turbo. Pamięć operacyjną można rozszerzyć do 32 GB oraz zamontować dodatkowy dysk twardy w zatoce 2,5". Wśród złączy można znaleźć dwa porty USB 3.1 Gen 1 i czytnik kart pamięci. Laptop waży niecałe 2 kilogramy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 2500 zł

Dell Inspiron 5593

Propozycja w tej kategorii cenowej to Dell z dwurdzeniowym procesorem Intel Core i3 10. generacji z taktowaniem do 3,4 GHz w trybie Turbo. Zainstalowana pamięć to 8 GB, ale można ją rozszerzyć do 32 GB. Podobnie można dołożyć dodatkowy dysk SATA. Komputer ma wbudowany czytnik linii papilarnych i podświetlaną na biało klawiaturę.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

HP Pavilion 15

Propozycja do 3 tysięcy to aluminiowy laptop HP z 4-rdzeniowym procesorem Core i5 z taktowaniem do 3,6 GHz w trybie Turbo. Zainstalowany RAM to 8 GB, ale pamięć można rozszerzyć do 32 GB. Ekran wykonano w technologii IPS i jest matowy. Klawiatura jest podświetlana i ma wydzieloną część numeryczną.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

Dell Vostro 5590

W tej kategorii cenowej proponujemy zwrócić uwagę na model Della, w tej konfiguracji z 10. generacji procesorem Core i5 z 4 rdzeniami i taktowaniem do 4,2 GHz w trybie Turbo. Zainstalowany RAM to 16 GB, ale można go rozbudować do 24 GB. Poza wbudowanym dyskiem 512 GB można również zamontować kolejny, w miejscu zatoki 2,5 cala. Wśród złączy można znaleźć USB-C z obsługą DisplayPort. Komputer ma aluminiową obudowę, a klawiatura jest podświetlana.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

Lenovo ThinkPad E15

Chcąc wydać maksymalnie 5 tysięcy złotych, warto sprawdzić laptop Lenovo ThinkPad E15. W tym przypadku został wyposażony w wydajny procesor Core i7 z taktowaniem do 4,9 GHz i 8 GB pamięci operacyjnej, którą można rozbudować do 16 GB. Matowy ekran IPS ma oczywiście rozdzielczość FullHD. Wśród złączy można znaleźć USB-C z obsługą DisplayPort. Ciekawostką jest zainstalowany system operacyjne Windows 10 w wersji Pro.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

MSI P65

Jeśli budżet pozwala na zakup powyżej 5 tysięcy złotych, polecamy sprawdzić MSI P65. W tej konfiguracji posiada 6-rdzeniowy procesor Core i7 z taktowaniem do 4,5 GHz w trybie Turbo, 16 GB pamięci operacyjnej (z opcją rozbudowy do 32 GB) i dysk 512 GB (można dołożyć drugi dysk M.2). Za wydajność graficzną odpowiada GeForce RTX 2060 z 6 GB własnej pamięci, więc komputer świetnie sprawdzi się także w grach.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

Przechodzimy do zestawienia komputerów dla graczy. W tej kategorii można znaleźć laptopy, które wyposażono w podzespoły odpowiednie do uruchamiania nowoczesnych gier. Przy okazji można tu często liczyć na wielokolorowe podświetlenie klawiatury i obudowy z wzornictwem, które odpowiada typowej "gamingowej" stylistyce – ostrych krawędzi i niekiedy odważnych kolorów nie brakuje.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

Acer Nitro 5

Propozycja do 4 tysięcy złotych dla graczy to komputer Acera z procesorem Core i5-8300H (4 rdzenie, taktowanie do 4,0 GHz w trybie Turbo), 16 GB pamięci operacyjnej (z opcją rozszerzenia do 32 GB) i dyskiem 512 GB (z możliwością montażu dwóch kolejnych). Matowy ekran IPS ma rozdzielczość FullHD i odświeżanie 120 Hz. Za wydajność graficzną odpowiada GeForce GTX 1650 z 4 GB własnej pamięci. Laptop ma podświetlaną na czerwono klawiaturę.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

MSI Alpha 15

W tej kategorii cenowej polecamy sprawdzić MSI Alpha 15. Laptop został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Ryzen 7 3750H z taktowaniem do 4,0 GHz w trybie Turbo i 16 GB pamięci operacyjnej, którą można rozszerzyć aż do 64 GB. Ekran AHVA ma rozdzielczość FullHD i odświeżanie 120 Hz. Za wydajność graficzną odpowiada Radeon Pro 5500M z 4 GB własnej pamięci.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

Lenovo Legion Y540-17

Chcąc wydać maksymalnie 6 tysięcy złotych, warto sprawdzić komputer Lenovo, w tym przypadku z 6-rdzeniowym procesorem Core i7-9750H z taktowaniem do 4,50 GHz w trybie Turbo. Zainstalowana pamięć operacyjna to 16 GB (można ją rozszerzyć do 32 GB), a dysk ma pojemność 512 GB (można zainstalować kolejny w miejscu zatoki 2,5"). Za wydajność graficzną odpowiada tu GeForce RTX 2060 z 6 GB własnej pamięci. Komputer ma ekran o przekątnej 17,3 cala z matrycą IPS.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

Dell Inspiron G7

Propozycja powyżej 6 tysięcy złotych to laptop Della z 6-rdzeniowym procesorem Core i7-9750H, 16 GB pamięci (z opcją rozszerzenia do 32 GB) i dwoma dyskami, w tym SSD o pojemności 480 GB. Za wydajność graficzną odpowiada GeForce RTX 2060 z 6 GB własnej pamięci. Ekran komputera ma przekątną 17,3 cala i odświeżanie 144 Hz.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Na koniec ranking ultrabooków, czyli przenośnych komputerów, które są przede wszystkim stosunkowo lekkie i małe oraz pozwalają na wiele godzin pracy po jednym ładowaniu akumulatora. Przy okazji można tu liczyć na ciekawą stylistykę oraz topową wydajność w droższych modelach.

Ultrabooki do 3000 zł

Acer Swift 3

Ciekawy ultrabook do 3 tysięcy złotych to Acer Swift 3 z 4-rdzeniowym Ryzenem 5, 8 GB pamięci operacyjnej (z opcją rozbudowy do 20 GB) i dyskiem o pojemności 512 GB. Ekran ma przekątną 14 cali i jest wykonany w technologii IPS. Komputer ma aluminiową obudowę, wbudowany czytnik linii papilarnych i białe podświetlenie klawiatury. Waga to nieco ponad 1,4 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

Dell Latitude 3400

Dysponując większym budżetem, warto sprawdzić komputer Della. W opisywanej konfiguracji został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Core i5-8265U z taktowaniem do 3,9 GHz w trybie Turbo, 8 GB RAM-u (z opcją rozbudowy do 32 GB) i dyskiem 256 GB. Ekran ma przekątną 14 cali i został wykonany w technologii IPS. Zainstalowany system to Windows 10 w wersji Pro. Komputer waży nieco ponad 1,7 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

Huawei MateBook 13

Chcąc zapłacić mniej niż 5000 złotych, warto sprawdzić laptop Huawei MateBook 13. W tej konfiguracji został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor z zegarem do 3,9 GHz (w trybie Turbo), 8 GB pamięci operacyjnej (niestety bez możliwości rozszerzenia) i dysk o pojemności 512 GB. Ekran ma przekątną 13 cali i rozdzielczość 1440p. Za wydajność graficzną odpowiada GeForce MX250 z 2 własnej pamięci. Komputer waży 1,34 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

Dell Inspiron 7391 2in1

Propozycja do 6 tysięcy złotych to Dell, który sprawdzi się zarówno jako laptop, jak i tablet. W tej konfiguracji wyposażono go w 4-rdzeniowy procesor Core i7-10510U, 16 GB RAM-u (niestety bez możliwości rozbudowy) i dysk i pojemności 512 GB. Dotykowy ekran ma przekątną 13,3 cala i został wykonany w technologii IPS. Komputer waży 1,4 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

HP Spectre 13 x360

Jeśli przekroczenie budżetu 6 tysięcy nie jest problemem, proponujemy sprawdzić HP Spectre 13. W tej konfiguracji został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Core i7-1065G7, 16 GB pamięci operacyjnej (bez możliwości rozbudowy) i dysk 512 GB. Ekran to dotykowy model AMOLED o przekątnej 13,3 cala i rozdzielczości 4K przykryty szkłem Gorilla Glass. Komputer waży zaledwie 1,21 kilograma i jest wyposażony w szereg czujników.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę: