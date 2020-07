Java CodeGym - tak 11,5 tys. Polaków uczy się programowania

Udostępnij:

Z kursów online do nauki języka programowania Java CodeGym pod koniec czerwca korzystało 11500 użytkowników. Co miesiąc do kursu dołącza tysiące nowych osób. Na czym polega fenomen kursu i dlaczego to dobry czas na naukę Java w Internecie?

Po co uczyć się obecnie Javy

Eksperci Hays, w oparciu o dane z raportu płacowego przeanalizowali liczbę ogłoszeń o pracę, perspektywy zatrudnienia i wysokość wynagrodzeń. Na podstawie tych analiz stworzyli zestawienie najbardziej poszukiwanych na rynku pracy zawodów. Na pierwszym miejscu znalazł się zawód programisty. Miejsce na podium nie jest dziełem przypadku. Obecnie zawód programisty to jeden z najbardziej pożądanych i cenionych zawodów na świecie. Dzieje się tak ze względu na kilka czynników. Praca w IT daje możliwości ciągłego rozwoju, podnoszenia kwalifikacji i samodoskonalenia. Ponadto w wielu przypadkach można dostosować grafik pracy do własnych potrzeb – nierzadko w grę wchodzi również praca zdalna. Zespoły IT postrzegane są jako te, w których panuje najlepsza atmosfera w porównaniu do innych branż. Do tego programiści mogą liczyć na atrakcyjne zarobki, które zwiększają się wraz z doświadczeniem (w tym przypadku sprawdza się reguła ‘sky is the limit’).

Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki nietrudno więc o prowadzenie we wspomnianych analizach. Oczywiście programista programiście nierówny i wiele zależy od wybranego języka programowania. Obecnie, według wskaźnika Tiobe najpopularniejszym jest Java. To właśnie developerzy tego języka są jednymi z najbardziej pożądanych na rynku pracy programistami. Java jest najbardziej „systemowo-niezależnym” językiem, mogącym działać na każdej platformie – od Windows, przez Linux, aż po iOS i serwerowe środowiska typu Mainframe. Na Javie oparty jest także najpopularniejszy system dla urządzeń mobilnych – Android. Wszystko to sprawia, że przy wyborze języka programowania, którego chcemy się nauczyć warto postawić właśnie na Javę. Jest to po prostu język przyszłości.

Oto zestawienie najpopularniejszych języków programowania w 2019 r. według Tiobe

Dlaczego CodeGym jest tak popularny w Polsce

Za popularnością Codegym w Polsce stoi kilka czynników. Przede wszystkim CodeGym to bardzo dobre i wiarygodne źródło wiedzy o języku Java, które tworzone jest przez profesjonalistów. Innymi zaletami kursu, dzięki którym zyskuje on coraz większą popularność w kraju są czynniki takie jak:

Kurs jest całkowicie online – dzięki temu nie trzeba czekać kilka tygodni lub miesięcy na utworzenie grupy offline i rozpoczęcie kursu. Na CodeGym można studiować skądkolwiek, w dowolnym tempie.

Dostępność na urządzenia mobilne – dzięki aplikacji CodeGym dostępnej na Androida, kurs można realizować nie tylko z komputera czy laptopa. (Link do aplikacji: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hitechrush.codegym)

Praktyka – kurs składa się w 80% z zadań praktycznych (1200 zadań, 500 godzin)

Wirtualny mentor - w CodeGym rozwiązania zadań weryfikowane są przez wirtualnego nauczyciela (przez program, nie osobę), a wyniki dostępne są natychmiast. Wirtualny nauczyciel udziela rekomendacji dotyczących danego rozwiązania, pomaga naprawić błędy, a także podaje jasną listę wymagań dotyczących tego, co należy zrobić.

Nowe, niezanudzające techniki nauczania - wizualizacja, opowiadanie historii, motywacja, gra i inne technologie. Przerywniki w nauce, które sprawiają, że proces uczenia się jest bardziej przyjemny.

Integracja IntellijIDEA - CodeGym uczy studentów, jak pracować w jednym z najpopularniejszych nowoczesnych IDE: IntelliJ IDEA. W tym celu wykładowcy napisali serię lekcji edukacyjnych i przewodników. Co najważniejsze, opracowali specjalną wtyczkę do IDEA. Jest wbudowana w środowisko programistyczne i pozwala wykonywać zadania CodeGym bezpośrednio w IDEA.

Silna społeczność Java - duża grupa podobnie myślących osób tworzy społeczność, która gotowa jest pomóc Ci zawsze, gdy utkniesz w trakcie kursu i czegoś nie rozumiesz.

Stworzony dla programistów przez programistów - znaczące techniki kodowania są nauczane w odpowiedniej kolejności dla początkującego użytkownika

Wyraźnie strukturyzowany - kurs CodeGym zawiera 600 lekcji objaśniających teorię.

Przygotowanie do zawodu - oprócz obszernej znajomości języka Java kurs CodeGym zapewnia ukierunkowane przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych.

Dostępność w wielu językach: angielski, polski (od grudnia 2019 r.), chiński, hindi, niemiecki, hiszpański, portugalski i francuski.

Ucz się Javy w podróży

Od teraz programowania możesz uczyć się w podróży - w pociągu, autobusie czy tramwaju. CodeGym stworzył łatwą i poręczną aplikację do nauki języka Java w języku polskim dostępną również na smartfony. Głównym wyzwaniem dla zespołu CodeGym było sprawienie, że programowanie na urządzeniach smartfonowych będzie łatwe, ale jednocześnie skuteczne. Dlatego też stworzona została pełna wersja mobilna IDE, a nie tylko opcja wyboru spośród gotowych wariantów, co ma miejsce w innych aplikacjach mobilnych do nauki programowania.

Kurs Java dostępny na smartfony składa się z 1200 zadań i 600 mini-wykładów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, które marzą o tym, by zostać programistą, ale brakuje im czasu na udział w kursach o wymagającym harmonogramie. Dzięki tej aplikacji na naukę można poświęcić tyle czasu, ile akurat się ma i ćwiczyć o dowolnej porze w dowolnym miejscu. Już nawet 30 minut dziennie wystarczy na przeczytanie kilku wykładów lub rozwiązanie kilku zadań! Kurs został zaprojektowany w formacie gry i obejmuje cztery zadania. Każda misja składa się z 10 poziomów z wykładami i ćwiczeniami. Użytkownik może sobie wyobrazić, że jego postać rozwija się wraz z nauką kodowania! Oczywiście napisanie dziesiątek linii kodu na smartfonie jest dość trudne. W tym celu CodeGym opracowało w pełni funkcjonalny system automatycznych rozszerzeń i wskazówek, które pomogą użytkownikowi szybciej kodować. Po napisaniu rozwiązania wystarczy wysłać je do sprawdzenia i można uzyskać natychmiastową weryfikację.

Kurs Java zawiera elementy takie jak:

Pisanie kodu;

Naprawianie istniejącego kodu;

Spójne mini-projekty i gry.

Jeśli podczas rozwiązywania jakiegokolwiek zadania użytkownik napotka problemy, może poprosić o podpowiedź w sekcji pomocy i uzyskać porady od innych studentów lub twórców kursów. Postępy są zapisywanie, dzięki czemu można powrócić do nauki w dowolnej chwili i kontynuować rozwiązywanie zadań lub czytanie wykładów. Główne funkcje aplikacji Codegym na Androida to:

Kurs to w 80% ćwiczenia praktyczne (1200 zadań)

Wykłady zawierają prawdziwe przykłady

Możliwość pisania kodu na telefonie za pomocą mobilnego IDE

Natychmiastowa weryfikacja zadania z opcją wirtualnego mentora

Łącznie 500 godzin doświadczenia w programowaniu

Sekcja pomocy i społeczność Java, wśród której można znaleźć odpowiedzi na popularne pytania lub zadać pytanie i uzyskać pomoc

Blog Java z dużą ilością przydatnych informacji dla osób uczących się języka Java

Jest wolne

Aplikacja działa również na tabletach z Androidem.

Zespół CodeGym i tłumaczenie legendarnego kursu Harvard CS50

Każdy, kto podejmuje decyzję o rozpoczęciu nauki programowania Java zapewne prędzej czy później natrafi na słynny kurs CS50. Jest to najsłynniejszy na świecie kurs informatyki i programowania od Harvard University. Kurs uczy podstaw programowania i jednocześnie - na dość głębokim poziomie - wyjaśnia pracę komputerów i sposób, w jaki można je „przekonać” poprzez programowanie do robienia tego, co jest nam potrzebne.

Do głównych zalet kursu zalicza się:

Kurs jest zawsze aktualny: autor i wykładowca CS50, profesor David Malan, naucza kursu od wielu lat. Uważnie śledzi najnowsze trendy w świecie technologii programowania i co roku dostosowuje kurs do współczesnych realiów.

Łatwość przyswajania: ? studentów Harvarda, którzy wybierają CS50, nigdy wcześniej nie miało do czynienia z IT. Z kursu korzystają nawet humaniści i oceniają go jako bardzo przystępny do nauki.

Interesujące i praktyczne zadania: podstawy algorytmów i programowania przedstawione są na doskonałych i sprawdzonych przykładach. Kurs stawia na praktykę.

Dlaczego CodeGym postanowiło przetłumaczyć ten kurs?

Pewnego dnia osoba z naszego zespołu przypadkowo natknęła się na nagrania wideo z wykładów na kursie Harvard CS50 („Podstawy programowania i informatyki”). Jesteśmy przyzwyczajeni do krytykowania nudnych, nieciekawych wykładów, które mają już 10 lat w momencie, gdy studenci słyszą je po raz pierwszy.

Nie ma jednak reguł bez wyjątków i jest nim właśnie Harvard CS50. Oto świetny przykład, jak powinien wyglądać nowoczesny kurs uniwersytecki: przejrzysty, pouczający i przede wszystkim - inspirujący.

Kurs jest tak dobry, że Yale University porzucił własny kurs programowania na rzecz kursu CS50. Co więcej, od kilku lat nie tylko studenci Harvardu mogą wziąć udział w kursie CS50, ale również wszyscy, którzy tego chcą – jest to możliwe całkowicie za darmo na stronie edX. Jedyne „ale” jest takie, że kurs jest po angielsku. Właśnie wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że musimy go przetłumaczyć. Kurs został przetłumaczony już na język rosyjski i ukraiński, a teraz również i na polski!

Kurs Javy od CodeGym jest pierwszym internetowym kursem Java w języku polskim. Wszystkie wykłady dostępne są na polskim forum CodeGym pod adresem: https://codegym.cc/pl/groups/poland

Nauka Javy – czy to ma sens?

Nauczenie się Javy (i programowania w ogóle) otwiera niezliczoną ilość możliwości dla osoby, która decyduje się na ten krok. Niektórzy wybierają naukę z uwagi na swoje zainteresowania i hobby, inni ze względu na chęć zmiany zawodu i zwiększenia zarobków. Niezależnie od przesłanek warto postawić na szkolenie sprawdzone i wiarygodne, a co najważniejsze takie, które będzie łatwo przyswajalne. Kurs Java od CodeGym stworzony został przez programistów dla programistów, przez co znaczące techniki kodowania nauczane są w odpowiedniej kolejności dla osób początkujących.

Oprócz obszernej znajomości języka kurs zapewnia także ukierunkowane przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych. Czy nauka Javy ma sens? Oczywiście. Niezależnie od wieku kursanta, nawet jeśli nie zdecyduje się on na ukończenie kursu, to na pewno na samej nauce nie straci. Kurs uczy logicznego myślenia, co może przełożyć się także na inne obszary życia. Decydując się na naukę podstaw języka Java warto postawić na kurs od CodeGym, który stawia głównie na zadania praktyczne i prawdziwe, życiowe przykłady. Więcej informacji o kursie znajduje się pod adresem https://codegym.cc/pl.