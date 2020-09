Jesienne porządki w x-komie – rabaty nawet do 82%

Udostępnij:

Jesień za oknami zagościła już na dobre i z tej okazji x-kom przeprowadza u siebie generalne porządki. W jesiennych promocjach można zakupić sprzęty z różnych kategorii w obniżonych cenach. To nie wszystko – oprócz tego x-kom przygotował także ofertę, w której zakup smartfona można rozłożyć na raty 0%, inspiracje z okazji Dnia Chłopaka oraz przedsprzedaż nowych Xboxów.

Jesienne porządki

Jesienne porządki to promocja, w której możecie zakupić wiele sprzętów w atrakcyjnych cenach. Jeśli myśleliście o wymianie starego sprzętu na nowy, to jest to doskonały moment. W obniżonych cenach można zakupić teraz prawie 900 produktów z różnych kategorii – myszy, klawiatury, słuchawki, powerbanki, wideorejestratory, a także smartwatche, smartfony i wiele, wiele więcej. Poniżej kilka produktów z tej promocji:

Xblitz X5 FullHD/2.45"/140/Wi-Fi 299 zł 229 zł Sprawdź w x-kom Rejestrator trasy, kamera samochodowa X5 renomowanej marki Xblitz pozwoli Ci na spokojną i bezpieczną podróż. Nie zaskoczą Cię już żadne nieprzewidziane sytuacje na drodze. Niezbędna zarówno podczas długich wyjazdów wakacyjnych jak i podczas codziennych podróży do pracy. Niezawodna i dopracowana, bardzo prosta obsługa, a zarazem zaawansowane funkcje takie jak tryb monitorowania parkingu, soczewka 170 stopni, nagrywanie cykliczne czy rozdzielczość obrazu 1920x1080p, 30fps, 1208x720p, 60fps, 640x480, 60fps.

Fresh N Rebel Rockbox Slice Fabriq Edition Cupcake 149 zł 69 zł Sprawdź w x-kom Rockbox Slice Fabriq Edition od firmy Fresh 'N Rebel to kompaktowy głośnik bezprzewodowy. Dzięki swojej płaskiej formie bez problemu zmieści się on w torebce, plecaku, czy nawet kieszeni. W modelu tym połączono wysokiej jakości materiały z nowoczesnym designem. Dlatego idealnie będzie on pasował do osób, które cenią sobie nie tylko mobilność urządzenia, dobrą jakość dźwięku, ale także stylowy wygląd.

Microsoft Bluetooth Keyboard 189 zł 99 zł Sprawdź w x-kom Zoptymalizuj swój obszar roboczy. Zyskaj więcej dzięki klawiaturze Microsoft zaprojektowanej, by zwiększać komfort i wydajność pracy. Pracuj w Windows i Office 365 na eleganckiej, nowoczesnej klawiaturze bezprzewodowej. Połączysz ją ze swoim laptopem przez Bluetooth i zaoszczędzisz czas dzięki klawiszom skrótów.

MAONO AU-A03TR 129 zł 79,99 zł Sprawdź w x-kom Profesjonalny mikrofon pojemnościowy, dzięki któremu podniesiesz poziom audio swoich podcastów, nagrań wokalu, rozmów czy nawet rozgrywek online. Wysokiej jakości konstrukcja zapewni trwałość i wytrzymałość oraz ochroni urządzenie przed uszkodzeniami. Spełniaj się jako muzyk, podcaster czy gracz mając pewność, że nic nie umknie Twoim słuchaczom.

Bluedio Fi Czarny 149 zł 89,00 zł Sprawdź w x-kom Bluedio Fi to w pełni bezprzewodowe dokanałowe słuchawki sportowe. Zapewniają pełną swobodę i dużą funkcjonalność dzięki sterowaniu dotykowemu. Dzięki opatentowanej technologii VTF słuchawki pozwolą Ci cieszyć się dźwiękiem w jakości Hi-Fi bez zakłóceń podczas odtwarzania muzyki, a także lepszym dźwiękiem podczas rozmów telefonicznych. Moduł Bluetooth 5.0 z obsługą kodeku Qualcomm® aptX™ zadba o doskonałą synchronizację dźwięku z obrazem, minimalizując opóźnienia.

Jak skorzystać z promocji?

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy jesien i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 25.09.2020 do 1.10.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełną ofertę można znaleźć na stronie jesiennych porządków w x-kom.

Smartfony na raty 0% + jedna rata gratis

Potrzebujesz smartfona już teraz, ale nie masz gotówki pod ręką? Idealnym rozwiązaniem w takim przypadku jest rozłożenie płatności na raty. W ramach promocji przygotowanej przez x-kom możesz kupić wybrany model i rozłożyć płatność na 3 do 20 rat 0%. Dodatkowo tylko teraz jedną ratę zapłaci za Ciebie x-kom, dzięki czemu możesz oszczędzić nawet 453 zł. Aby zyskać spłatę pierwszej raty i skorzystać z oferty rat 0% wystarczy:

Dodać do koszyka produkt z oferty promocyjnej

Aktywować kod smart-rata

Jako metodę płatności wybrać przelew gotówkowy

W komentarzu do zamówienia podczas podsumowania wpisać hasło Raty 0%

Dokończyć składanie zamówienia i czekać na e-maila z linkiem do wniosku ratalnego

Promocja trwa od 23.09 do 29.09 lub do wyczerpania produktów objętych akcją. Ilość produktów jest ograniczona. Minimalna wartość zamówienia, którą możesz opłacić ratami to 300 zł.

Szczegóły oferty ratowej można sprawdzić tutaj.

Inspiracje na Dzień Chłopaka

Sklep nie zapomniał także o zbliżającym się Dniu Chłopaka. Dla tych, którzy nie mają jeszcze pomysłu na trafiony prezent, x-kom przygotował specjalną ofertę pełną pomysłów na podarek. Można w niej znaleźć inspiracje z podziałem na zastosowanie i kategorie. Wśród nich znalazły się: gadżety, akcesoria, sprzęty przydatne do biura, sprzęty gamingowe i dużo więcej.

Oferta ważna do 30.09.2020 roku lub do wyczerpania limitu produktów. Wszystkie inspiracje na Dzień Chłopaka można zobaczyć na stronie x-kom.

Przedsprzedaż Xbox Series X i Xbox Series S

Premiera nowych Xboksów zaplanowana jest co prawda dopiero na 10 listopada, ale już teraz możecie zamówić je w przedsprzedaży w x-komie i cieszyć się najnowszą konsolą najszybciej jak się da. Zamawiając w przedsprzedaży konsolę Xbox Series X lub Xbox Series S można być pewnym, że dostaniemy ją do rąk już w dniu premiery.

Sprawdź nowe konsole Xbox Series X oraz Xbox Series S.

