Jesteś w tej grupie? Możesz być bardziej narażony na cyberataki

Młodzi dorośli oraz osoby powyżej 75. roku życia są bardziej narażeni na cyberataki, jak wynika z najnowszego raportu "LexisNexis Risk Solutions". Raport uwzględnia półroczne okresy badawcze i pokazuje, w jaki sposób zmienia się cyberprzestępczość na całym świecie.

Najnowszy raport LexisNexis Risk Solutions, który ukazał się 23 lutego br., uwzględnia okres od lipca do grudnia 2020 roku. Wynika z niego, że cyberprzestępcy na całym świecie zyskali nowe możliwości działania, z czego bardzo chętnie korzystają. Jak wielokrotnie donosiliśmy, ataki są coraz bardziej wyrafinowane i bezwzględne.

Treść całego raportu można odnaleźć na oficjalnej stronie LexisNexis, a główne wnioski płynące z badania zostały przedstawione na stronie TechNewsWorld.com i to im warto poświęcić więcej uwagi. Badanie dowodzi, że we wspomnianym okresie doszło do 29 proc. wzrostu liczby cyberataków, w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.

Coraz więcej cyberataków

Wzrost dotyczył przede wszystkim usług finansowych, branży e-commerce oraz mediów. Co ciekawe, w 2020 roku można było zaobserwować spadek liczby ataków, za którymi stał człowiek, aż o 184 miliony. Wzrosła natomiast liczba ataków z użyciem botów o 100 milionów.

Według ekspertów z LexisNexis za popularyzacją użycia botów wcale nie stoi pandemia i przejście na pracę zdalną. Należy za to winić przestępców, którzy sprawdzają listy skradzionych danych uwierzytelniających, głównie w handlu elektronicznym i na platformach medialnych, na co uwagę zwróciła Kimberly Sutherland w rozmowie z TechNewsWorld.com.

Analizy wyników przeprowadzonych badań pozwoliły zidentyfikować grupy, które są najbardziej narażone na cyberataki. Są to osoby poniżej 25. roku życia, czyli tzw. młodzi dorośli oraz osoby powyżej 75. roku życia. Zaskakujące, że to właśnie Millenialsi i pokolenie Z są najbardziej podatni na ataki cyberprzestępców, ale eksperci wiążą to z tendencją do bardziej swobodnego i często nieodpowiedzialnego udostępniania swoich danych personalnych. Z kolei w przypadku starszych osób winny jest brak wiedzy o nowoczesnych technologiach.

W analizowanym okresie najwięcej cyberataków miało swoje źródło w Stanach Zjednoczonych. Wysoko na podium znalazły się również Wielka Brytania, Kanada czy Niemcy, a coraz większą aktywność internetowych oszustów rejestruje się w Gwatemali, Bahrajnie, Zimbabwe czy Nigerii.

Większość, bo aż 67 proc. wszystkich ataków odbyło się za pośrednictwem kanałów mobilnych. To istotny trend, na który zwrócili uwagę specjaliści z LexisNexis. Według nich w 2021 roku będziemy mogli obserwować podobne tendencje, a strategie mobilne będą zyskiwały na znaczeniu.