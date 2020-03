Jesteś weganinem i grasz? PETA powie, czy postępujesz etycznie

Udostępnij:

Oprócz gry Doom Eternal ogromną furorę robi ostatnio Animal Crossing: New Horizons na Nintendo Switch. Podczas gdy jedni dekapitują demony piłami łańcuchowymi, inni mogą preferować prowadzenie wirtualnej farmy. Organizacja PETA (czyli Ludzie na rzecz Etycznego Traktowania Zwierząt) właśnie opracowała poradnik, jak grać w najnowsze Animal Crossing po wegańsku.

Animal Crossing po wegańsku – czego nie robić?

Temat zabijania zwierząt w grach wideo i związanych z tym wyrzutów sumienia jest podejmowany w internecie od dobrych kilku lat. Co prawda nic takiego w Animal Crossing nie możemy zrobić, co najwyżej powędkować, ale… czy będzie to zgodne z wegańskim stylem życia?

Łowienie ryb przeczy idei weganizmu, a więc PETA nie poleca tego robić w Animal Crossing: New Horizons, fot. PETA

PETA radzi nam, abyśmy nie łowili ryb, bo przekazywanie je później sowie imieniem Blathers, aby mogła je wystawić w muzeum jest "okrutne" i "szkodliwe dla środowiska". Dalej, według organizacji nie powinniśmy również łapać robaków, ani wykopywać z ziemi małż czy też łapać krabów pustelników. Możemy też zapomnieć o budowaniu dla budy dla psa.

No dobrze, to co według PETA można robić na uroczej, odludnej wyspie? Więc... można nam jeść. Oczywiście owoce. Organizacja zachęca również do promowania weganizmu za pomocą banerów, których treści możemy samemu przygotować. Oprócz tego proponuje rozpalanie ogniska, wspólne granie muzyki pod gołym niebem albo odkrywanie opuszczonych plaż.

Trudno powiedzieć, czy ten poradnik został stworzony całkiem na serio, czy było to bardziej działanie dla rozgłosu wykorzystujące popularność niedawno wydanego hitu. Jego ton jest mimo wszystko zabawny.