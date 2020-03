Jeździsz autobusem po Warszawie? Przez internet możesz "zawiesić" długoterminowy bilet

Udostępnij:

Jeśli podróżujesz komunikacją miejską w Warszawie, a przez zagrożenie koronawirusem pracujesz zdalnie i nie masz potrzeby wychodzenia z domu, Warszawski Transport Publiczny ma dla ciebie dobrą wiadomość. Wychodząc naprzeciw tej niecodziennej sytuacji, zdecydowano się wdrożyć awaryjne rozwiązanie, w ramach którego pasażerowie mogą przez internet "zawiesić" swoje bilety długookresowe.

W efekcie ich czas obowiązywania zostanie "zamrożony", a właściciel będzie mógł w przyszłości wznowić działanie biletu i podróżować w ramach niewykorzystanego czasu obowiązywania. Aby zawiesić bilet, wystarczy wysłać wiadomość na adres ztm@ztm.waw.pl , podając w tym tytule "zawieszenie biletu". W treści maila należy natomiast zawrzeć numer karty pasażera, widoczny w jej prawym rogu.

W ten sposób bilet zostanie zawieszony do odwołania. Aby go odwiesić, należy w dowolnym późniejszym terminie udać się do fizycznego Punktu Obsługi Pasażerów, gdzie będzie możliwe ustalenie nowego okresu obowiązywania biletu. W ten sposób można oczywiście wykorzystać tylko ten okres, który był wciąć dostępny w momencie zawieszenia biletu.

WTP dodaje, że alternatywą jest ubieganie się o zwrot pieniędzy za niewykorzystany okres ważności biletów. W tym przypadku trzeba jednak od razu udać się osobiście do Punktu Obsługi Pasażerów, a procesu nie da się przyspieszyć w żaden sposób przez internet.