Jim Keller odchodzi z Intela po niespełna dwóch latach współpracy

Legendarny architekt procesorów, Jim Keller, ogłosił, że opuszcza szeregi Intela. To dość zaskakująca informacja, gdyż nie przepracował w Santa Clara nawet dwóch lat.

Jeśli chodzi o tworzenie procesorów, Keller to wręcz człowiek-legenda. Przypisuje się mu znaczący udział w stworzeniu kultowej mikroarchitektury AMD K7. Ponadto, był jednym z głównych projektantów układów Apple A4 i A5, które trafiły, odpowiednio, do iPhone'a 4 oraz 4S. Przed przejściem do Intela pracował z kolei nad autorskim chipem Tesli, a nieco wcześniej – pomagał opracowywać mikroarchitekturę AMD Zen.

W Intelu został wcielony do departamentu Technology, Systems Architecture and Client Group, by pomóc spółce we wdrażaniu nowych rozwiązań w zakresie platform sprzętowych. Nie wiadomo jednak, czy osiągnął jakieś większe sukcesy, jeśli w ogóle. Po kilku konferencjach mogłoby się wydawać, że zniknął na dalszy plan.

Teraz Jim Keller podjął decyzję o złożeniu wypowiedzenia, co, jak sam twierdzi, warunkowane jest sytuacją osobistą. Ale szczegółów tłumaczyć nie chce.

Wiadomo tylko tyle, że jeszcze przez następne pół roku musi pozostać częściowo z Intelem związany. Będzie mu świadczyć usługi w charakterze konsultanta. Przy czym umowa ta została podpisana na wyłączność, więc szybko Kellera pod inną banderą nie zobaczymy.