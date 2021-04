Jmol 14.31.35

Pobierz program

Jmol to szybki i lekki program do oglądania modeli molekuł i struktur krystalicznych w trzech wymiarach, który do renderowania nie wymaga specjalnego sprzętu ani mocnego komputera. Program wykorzystuje autorski silnik, który pozwala nawet na słabszych komputerach komfortowo animować, obracać i oglądać modele z różnych stron.