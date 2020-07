P​obierz program

John Deere: Drive Green to symulator farmy studia Destineer, w którym gracz wcieli się w sympatycznego farmera i zazna prawdziwej pracy na roli. Poza dbaniem o własne podwórko, bohater będzie musiał wykonywać różnorodne misje, aby móc kupować niezbędne do pracy narzędzia.

Rozgrywka

Główna mapa w John Deere: Drive Green, czyli farma, której posiadaczem jest protagonista, to otwarty świat, który gracz może swobodnie eksplorować. W różnych jego punktach rozstawione są interaktywne tablice, które otwierają przez nim między innymi menu sklepu, gdzie można zakupić pojazdy czy poznać listę możliwych do podjęcia prac.

Zlecenia, które postać będzie wypełniać, polegać będą na pracy na polach lokalnych farmerów. Po przyjęciu któregoś z nich, gracz zostaje przeniesiony do pojazdu i wyrusza w krótką drogę na ziemię zleceniodawcy. Każda z prac wymaga odpowiedniego sprzętu i zabiera bohatera do nowej lokacji.

Chociaż po wybraniu zlecenia sprzęt dobierany jest i łączony automatycznie, to podczas pracy u siebie, gracz będzie musiał sam wybrać odpowiednią maszynę i niezbędne do niej elementy. W panelu sklepu dostępne są różne sprzęty potrzebne do pracy na roli. Zakup każdej maszyny jest możliwy po zarobieniu odpowiedniej ilości gotówki w czasie pracy.

Na ziemi gracza będzie trzeba pozbywać się chwastów z podwórka i dbać o cztery pola, w tym kukurydzy czy fasoli. Za każdym, razem kiedy gracz zostanie przeniesiony na swój teren, jedno z pól będzie już “dojrzałe”. Dzięki patronatowi amerykańskiego przedsiębiorstwa Deere & Company, wszystkie pojazdy i sprzęty są dokładnym odwzorowaniem ich prawdziwych odpowiedników. Dodatkowo rozgrywkę umila przyjemna dla ucha muzyka.

Do pobrania dostępna jest ograniczona czasowo wersja demonstracyjna.