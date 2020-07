Po​bierz program

JoyToKey pozwala na sterowanie systemem operacyjnym Windows za pośrednictwem różnego typu kontrolerów do gier.

Z poziomu programu mamy możliwość przypisywania poszczególnym przyciskom joysticka lub pada akcji standardowej klawiatury lub myszy komputerowej. Co więcej, użytkownik może tworzyć dowolną ilość profili przeznaczonych do zarządzania różnymi aplikacjami czy grami. JoyToKey z powodzeniem posłużyć może do sterowania systemem operacyjnym, przeglądarką internetową itp.

Narzędzie JoyToKey rozpowszechniane jest w formie przenośnej (portable) i nie wymaga instalacji w systemie. Jego zaletą jest również niewielki rozmiar oraz znikome zapotrzebowanie na zasoby systemowe.