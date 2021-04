Jungle Runner 2k21, czyli kasyno udające grę dla dzieci w App Store

Apple nie ma ostatnio dobrej passy, jeżeli chodzi o aplikacje znajdujące się w jego sklepie. Kosta Eleftheriou, programista znany jako twórca programu Apple Watch Keyboard, przestawił na swoim Twitterze ciekawe oszustwo. Oprogramowanie podające się za grę dla dzieci w rzeczywistości okazało się być wirtualnym kasynem.

Nie od dzisiaj wiadomo, że nawet w przypadku aplikacji pobieranych z oficjalnych źródeł, takich jak właśnie App Store czy Google Play, należy zachować szczególną ostrożność. Jak dowodzi przykład przytoczony przez pana Eleftheriou, oszuści potrafią zamaskowywać swoje działania w coraz ciekawszy sposób.

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.



🤯 pic.twitter.com/crnOOF0pNi