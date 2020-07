Pobierz program

Just Cause 3 to kolejna odsłona z serii gier akcji stworzonych przez Avalanche Studios. Na gracza czeka ponad 1000 kilometrów kwadratowych sandboxowego świata i niezwykle dynamiczna rozgrywka pełna spektakularnych wybuchów, strzelanin i kaskaderskich wyczynów głównego bohatera.