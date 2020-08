Pobierz program

K7 AntiVirus Plus to obecnie mało popularny, ale godny uwagi program antywirusowy, który oferuje kompleksową ochronę komputera przed zagrożeniami, na jakie natknąć się można m.in. podczas korzystania z Internetu.

Program wyposażony został w moduł skanera w czasie rzeczywistym oraz skanera na żądanie. Oba one charakteryzują się dużą szybkością działania, a także niskim zapotrzebowaniem na zasoby systemowe. Pierwszy z nich odpowiedzialny jest za analizę wszystkich pobieranych, otwieranych, modyfikowanych i tworzonych plików, drugi natomiast pozwala na skanowanie wybranych lokalizacji oraz pojedynczych plików na dysku komputera. Potencjalnie szkodliwe komponenty umieszczać można w kwarantannie, zapobiegającej rozpowszechnianiu się infekcji. Z kolei procesy skanowania na żądanie itp., zautomatyzujemy za sprawą wbudowanego harmonogramu zadań.

K7 AntiVirus Plus dysponuje również zestawem dodatkowych funkcji, których zadaniem jest ochrona przed specyficznymi rodzajami szkodliwych komponentów - trojanami, robakami, składnikami adware czy keyloggerami. Obszar działania programu obejmuje także wiadomości e-mail. Automatycznemu skanowaniu poddawana jest zarówno ich treść, jak również załączane do nich załączniki. Dotyczy to wiadomości odbieranych oraz wysyłanych. Ochronie podlegają również nie tyle rozmowy prowadzone za pośrednictwem komunikatorów internetowych, co przesyłane przy ich użyciu pliki. K7 AntiVirus Plus bardzo dobrze zabezpiecza komputer przed nowymi zagrożeniami oraz exploitami, wykorzystującymi niezałatane jeszcze luki w oprogramowaniu lub systemie operacyjnym.

Do dyspozycji użytkownika pozostaje też kilka niewielkich, ale przydatnych narzędzi do blokowania w systemie Windows funkcji autouruchamiania nośników zewnętrznych, oczyszczania folderów tymczasowych systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, a także wirtualna klawiatura, uniemożliwiająca przechwytywanie danych wprowadzanych na stronach internetowych itp. za pomocą standardowej klawiatury.

Uwaga!