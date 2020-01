K7 Antivirus Premium 16.0.0.111

Pobierz program

K7 Antivirus Premium to rozbudowany i wielofunkcyjny program antywirusowy, dzięki któremu zadbamy o ochronę naszego komputera.

Narzędzie zostało wyposażone w inteligentny skaner, który w czasie rzeczywistym sprawdza zawartość dysku twardego pod kątem obecności wirusów, złośliwego oprogramowania, spyware, malware i wielu innych, często niebezpiecznych aplikacji służących do przechwycenia poufnych danych użytkownika lub zdolnych zainfekować HDD na rozmaite sposoby. Korzystając z K7 Antivirus Premium ochronimy również dane znajdujące się na koncie poczty elektronicznej (np. skanowanie podejrzanych załączników) czy nośnikach USB (automatyczne skanowanie).

Choć mogłoby się wydawać, że K7 Antivirus Premium – ze względu na nazwę – będzie przeznaczony wyłącznie do zaawansowanych użytkowników, w istocie jest to program skierowany do osób chcących jeszcze lepiej chronić swoje pliki. W parze z wieloma dostępnymi opcjami idą prostota użytkowania oraz przyjazny interfejs.

K7 Antivirus Premium charakteryzuje się szybkością działania (skanowanie odbywa się bardzo szybko), a przy tym zbyt mocno nie obciąża komputera, więc operację szukania wirusów i innych tego typu plików można przeprowadzić w tle.

Warto dodać, że K7 Antivirus Premium zawiera także dodatkowe narzędzia służące do optymalizowania systemu operacyjnego Windows. Aplikacja pozwala na usunięcie zbędnych plików tymczasowych, zwolnienie miejsca na dysku twardym i przyśpieszenie działania komputera jeśli korzystamy z niego regularnie.