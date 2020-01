K7 Total Security 16.0.0.111

Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

K7 Total Security zapewnia kompletną ochronę w trakcie codziennej pracy przy komputerze. Narzędzie oferuje liczne opcje, dzięki którym zwiększymy bezpieczeństwo podczas korzystania z sieci, jak również zabezpieczymy dane znajdujące się na dysku twardym.

Opisywany program adresowany jest wyłącznie do użytkowników domowych, którzy chcieliby ochronić informacje udostępniane w internecie (np. numer karty kredytowej podawany w trakcie przeprowadzania transakcji online) oraz cenne pliki (np. poufne dokumenty wysyłane do firmy). K7 Total Security skanuje nasz HDD w czasie rzeczywistym poprzez wykorzystanie technologii pracy "w chmurze", dzięki czemu baza danych zawsze pozostaje aktualna.

Narzędzie chroni również dysk twardy przed zagrożeniami zawartymi w załącznikach przesyłanych e-mailem, a także potrafić wykryć spam przez użycie filtra Bayesa. K7 Total Security skanuje również pliki umieszczone w pamięci USB (np. pendrive), gdzie również mogą pojawić się zarażone pliki. Oznacza to, że program zawiera sporo rozmaitych funkcji, ale mimo tego nie obciąża zasobów komputera, więc może spokojnie działać w tle bez wpływu na wydajność innych aplikacji.

K7 Total Security pozwala na skorzystanie z funkcji kontroli rodzicielskiej, by ochronić młodszych internautów przed dostępem do nieodpowiednich treści. Możemy ograniczyć pociechom możliwość korzystania z sieci, ustalając godziny, w jakich będą mogły przeglądać ulubione strony WWW. Ta opcja umożliwia również sprawdzenie listy gier i programów uruchamianych przez młodszych użytkowników.

Co ważne, K7 Total Security dba nie tylko o bezpieczeństwo, ale i komfort użytkownika, gdyż zawiera liczne narzędzia do optymalizacji działania systemu operacyjnego Windows. Na uwagę zasługuje dodatkowa opcja usuwania danych bez możliwości ich przywrócenia (w ten sposób warto pozbyć się poufnych danych, by nie wpadły one w ręce osób trzecich).