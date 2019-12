Pobie​rz program

Pakiet K-Lite Codec Pack to zbiór kodeków VFW/ACM, filtrów DirectShow (m.in. LAV i ffdshow) i wielu innych narzędzi umożliwiających odtwarzanie najróżniejszych formatów plików audio i wideo. Dzięki niemu będziemy w stanie obejrzeć na komputerze niemalże każdy film, także te z napisami.

Częste aktualizacje i elastyczność pakietu

Opisywany K-Lite Codec Pack kierowany jest do mniej i bardziej zaawansowanych użytkowników, oferując możliwości niespotykane w konkurencyjnych rozwiązaniach. Charakteryzuje się dużą prostotą, zarówno instalacja, jak również obsługa nie wymaga od użytkownika specjalistycznej wiedzy. Z jednej strony umożliwia mniej doświadczonym użytkownikom bezproblemowe odtwarzanie multimediów w popularnych i kilku rzadszych formatach, z drugiej natomiast bardziej doświadczeni odbiorcy znajdą w nim opcje konfiguracji wykorzystywanych podczas odtwarzania konkretnych formatów komponentów.

Olbrzymią zaletą pakietu są jego częste aktualizacje, dzięki czemu użytkownik może mieć pewność, że korzysta z najnowszych i najlepszych dostępnych aktualnie składników do kodowania i dekodowania audio i wideo. Ponadto dzięki olbrzymiej rzeszy użytkowników ewentualne problemy są bardzo szybko wykrywane i rozwiązywane. Twórca zapewnia kompatybilność z większością najpopularniejszych odtwarzaczy (Windows Media Player, Media Center, Media Player Classic, ZoomPlayer, KMPlayer, PotPlayer, GOM Player i wielu innych).

Unikalne funkcje pakietu

K-Lite Codec Pack tworzony jest z myślą o użytkownikach systemów operacyjnych Windows XP i nowszych, dysponując kodekami w wersjach 32- oraz 64-bitowych. Dopracowany instalator potrafi automatycznie dostosować instalację do posiadanego środowiska i zainstalowanych na nim kodeków. Co istotne, potrafi on również wykrywać uszkodzone kodeki i filtry DirectShow oferując przy tym możliwość ich skutecznej naprawy. Instalator pakietu pozwala dowolnie wybierać komponenty, które zostaną zainstalowane na komputerze i pomaga w jego oczyszczaniu z innych kodeków oraz całych ich pakietów.

Co daje pakiet w wersji Full?

Wersja Full dodaje pełne wsparcie dla większej ilości formatów wideo i audio, posiada także obsługę kodowania plików. W efekcie K-Lite Codec Pack Full przeznaczony jest głównie dla zaawansowanych użytkowników i osób tworzących multimedia. Pakiet posiada podobnie jak wersja Standard odtwarzacz plików audio/wideo o nazwie Media Player Classic, obsługujący szereg formatów multimedialnych i bazujący na platformie DirectShow.

Przy wykorzystaniu wersji Full jesteśmy w stanie kompresować filmy do wybranych formatów, nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby wykorzystać go jedynie do odtwarzania plików. Istotną są także funkcje dodatkowe: Codec Tweak Tool pozwalający ustawić poszczególne kodeki, a także MediaInfo Lite informujący nas o parametrach plików multimedialnych (np. zastosowane kodeki, bitrate).

Zawartość pakietu K-Lite Codec Pack Full

W skład opisywanego pakietu filtrów i kodeków wchodzą następujące komponenty: Media Player Classic Home Cinema, LAV Video, LAV Audio, LAV Splitter, DC-Bass Source Mod, DirectVobSub, XySubFilte, madVR, Codec Tweak Tool, MediaInfo Lite, GraphStudioNext, Icaros ThumbnailProvider, Icaros PropertyHandler.

Kluczowe funkcje i cechy pakietu: