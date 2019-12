Po​bierz program

KMPlayer to innowacyjny odtwarzacz plików multimedialnych obsługujący sporą ilość formatów takich jak VCD, DVD, AC3, DTS, AVI, MPEG-1/2/4, WMV, WMA, OGG, RealMedia, QuickTime i wiele innych.

Aplikacja oferuje szereg podstawowych funkcji w tym wyświetlanie napisów do filmów czy tworzenie zrzutów odtwarzanego materiału. Poza tym dzięki The KMPlayer możemy ustawiać specjalne efekty dla ścieżki audio i wideo, spowalniać lub przyspieszać prędkość odtwarzanego filmu, wskazywać ulubione fragmenty filmów i znacznie więcej. Co istotne, odtwarzacz posiada wbudowany zestaw kodeków, pozwalający oglądać multimedia w większość popularniejszych formatów, nie wymagając przy tym instalacji żadnych dodatkowych filtrów audio-wideo.

KMPlayer wyposażony został również w funkcje, umożliwiające odtwarzanie materiałów wideo w różnych trybach (np. klatka po klatce), wyświetlanie napisów przy użyciu kilku metod i mechanizmów, zarządzanie kanałami dźwiękowymi, tworzenie galerii miniatur z filmu, modyfikowanie rozmiaru i proporcji wyświetlanego filmu oraz obsługę napisów 3D. Odtwarzać dobrze radzi sobie z obsługą nie tyle multimediów z lokalnego dysku, jak również tych zapisanych na nośnikach CD/DVD lub udostępnianych za pośrednictwem Internetu.

Walory aplikacji dodatkowo zwiększa obsługa skórek zapewniająca dostosowanie wyglądu The KMPlayera do indywidualnych potrzeb oraz obsługa zewnętrznych filtrów audio i wideo.

