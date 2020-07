Pobierz program

Pierwszoosobowa gra przygodowa w klimatach szpiegowskich wyprodukowana przez katowickie studio Jujubee.

Historyczna katastrofa

Ścieżka fabularna skupia się na historycznym wydarzeniu, jakim była katastrofa rosyjskiego okrętu podwodnego z napędem jądrowym, Kursk. W sierpniu 2000 roku zatonął on na morzu Barentsa, a wraz z nim 118 członków załogi. Po dziś dzień nie udało się ustalić co stało za przyczyną jego zatonięcia. Historia opowiada o losach szpiega, który trafia na pokład statku, jeszcze przed jego niezapowiedzianą katastrofą. Jego zadaniem jest zebrać informacje na temat rosyjskich torped WA-111, ale podczas zbierania danych wywiadowczych, dochodzi do katastrofy.

Szpiegowska kooperacja

Grę obserwujemy z widoku pierwszej osoby, mając wrażenie, że naprawdę uczestniczymy w tym wydarzeniu. Całość otoczki wizualnej nie skupia się tylko na pełnym detali i smaczków, zamkniętym statku Kursk, ale część historii będzie się toczyć również w Moskwie oraz w mieście Widiajewo. Nasz bohater będzie zmuszony nawiązywać pełne zaufania relacje z członkami załogi, by zaskarbić sobie ich szacunek. W innym wypadku możemy zostać zdemaskowani, a to może zakończyć naszą przygodę. Musimy więc cały czas mieć się na baczności i przemyśleć dokładnie każdy podjęty krok.

Wiele przedstawionych podczas gry zdarzeń w dużej mierze będzie zależeć od podjętych przez nas decyzji. Te mogą mieć długofalowe znaczenie i ostatecznie wpłynąć także na końcowe losy historii. W trakcie eksploracji warto rozglądać się po lokacjach, gdyż można w nich odnaleźć wiele poukrywanych smaczków i reliktów przeszłości.

