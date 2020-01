Pobierz pr​ogram

Kakao Talk to bardzo łatwy w obsłudze, ale przy tym dość mocno rozbudowany i darmowy komunikator internetowy. Wersja na komputery osobiste pozwala na synchronizację danych z edycją na urządzenia przenośne.

Poza standardową możliwością wymiany prywatnych wiadomości we dwie osoby, Kakao Talk umożliwia także przeprowadzanie czatów grupowych z nielimitowaną liczbą użytkowników z całego świata. Dostępna jest możliwość wpisywania tekstu, jak również wysyłania dokumentów, zdjęć, informacji o kontaktach, notatek głosowych czy lokalizacji. Każdy czat może zostać zabezpieczony hasłem, by niepowołani użytkownicy nie mogli zyskać dostępu do naszych rozmów.

Kakao Talk pozwala także na uzyskiwanie połączeń głosowych i wideorozmów z użytkownikami z całego świata kompletnie za darmo (przez całą dobę). Rozmowę można uatrakcyjnić korzystając z wbudowanych filtrów głosowych i wideo.

Co istotne, Kakao Talk świetnie sprawdzi się w celach rozrywkowych, ale komunikator z powodzeniem można zainstalować także na komputerach firmowych. Okno czatu grupowego może przypominać arkusz kalkulacyjny Microsoft Excel, którego wygląd (typ czcionki i rozmiar tekstu) można dostosować do własnych potrzeb.