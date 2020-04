Pobierz pro​gram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

KaM Remake to nieoficjalna modyfikacja Knights & Merchants: The Shattered Kingdom, czyli strategii czasu rzeczywistego, która pierwotnie ukazała się w 1998 roku. Fani tej bardzo ciepło przyjętej gry zdecydowali się na jej gruntowne odświeżenie.

Co nowego?

Pasjonaci gry Knights & Merchants: The Shattered Kingdom w KaM Remake udostępnili przede wszystkim trzy nowe kampanie fabularne oraz sieciowy tryb multiplayer. Na tym jednak nie poprzestali, bo podczas rozgrywki sieciowej możemy oglądać powtórki. Jeśli zabraknie nam ciekawych map do zabawy będziemy mogli zaprojektować nowe za pomocą wbudowanego edytora.

Przygotowano również panel ustawień, dzięki któremu w KaM Remake będziemy mogli wybrać język, rozdzielczość ekranu, częstotliwość odświeżania, prędkość przewijania i inne parametry.

Zadziała na każdym PC

KaM Remake stworzono przy użyciu następujących aplikacji: Delphi 6, Delphi 7, FastMM4, Lazarus, OpenGL, OpenAL, zLib, PNGImage, MadExcept, libZPlay. Ich wykorzystanie pozwoliło na dostosowanie remake’u gry Knights & Merchants: The Shattered Kingdom do współczesnych komputerów. Bez problemu zadziała on na pecetach z systemem operacyjnym Windows 10.

Najważniejsze cechy:

odświeżona wersja klasyka z 1998 roku

zawiera trzy nowe kampanie, tryb sieciowy i wiele innych

panel ustawień

dostosowana do współczesnych komputerów

fanowska modyfikacja (może działać nieprawidłowo)

Minimalne wymagania sprzętowe KaM Remake: