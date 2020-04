Pobier​z program

Kapitan Pazur to zręcznościowa platformówka z dwuwymiarową oprawą graficzną w stylu kreskówkowym. To gra dla dzieci, która spodoba się jednak także dorosłym odbiorom.

Klasyka gatunku!

Dla wielu graczy Kapitan Pazur to wspomnienie z dzieciństwa. Produkcja ukazała się bowiem w 1998 roku i przez wielu użytkowników komputerów z tamtego okresu jest wspominana z nutką nostalgii aż do dzisiaj, o czym mogą świadczyć liczne wypowiedzi w internecie oraz wyniki wyszukiwania w Google, z których jednoznacznie wynika, że gracze chcą ponownie zagrać w tę grę.

O co tu chodzi?

Wtrącony do lochu Kapitan Pazur ucieka z więzienia, by znaleźć Amulet Dziewięciu Istnień, a także przedmioty pozwalające na jego uruchomienie. Nie jest to oczywiście proste, bo główny bohater musi zmierzyć się z przeciwnikami oraz unikać rozmaitych pułapek, jednocześnie zbierając porozrzucane po kolejnych lokacjach skarby. Jest to oczywiście związane z „profesją” głównego bohatera, który jest piratem.

Warto wiedzieć

Kapitan Pazur to gra sprzed wielu lat, która na współczesnych komputerach działa wolniej niż byśmy sobie tego życzyli. Należy mieć na uwadze nie tylko powolne animacje postaci i ogólnie niskie tempo rozgrywki, ale także przestarzałą oprawę graficzną.

Najważniejsze cechy: