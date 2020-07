Kara 100 tys. zł. dla Głównego Geodety Kraju. W Geoportalu były m.in. numery ksiąg wieczystych

Udostępnij:

Do niedawna w Geoportalu, czyli krajowym systemie informacji przestrzennej, widniały numery ksiąg wieczystych. Dotyczyło to niektórych nieruchomości, ale nie zmienia to faktu, że było to duże niedopatrzenie. Kara nałożona przez UODO dotyczy jednak czegoś innego.

Wato jednak zaznaczyć, że księgi wieczyste zawierają wiele istotnych informacji np. dane osobowe, numer PESEL, informacje o powiązaniach rodzinnych, czy zobowiązaniach finansowych. Ich przejęcie przez niepożądane osoby może mieć poważne konsekwencje.

Całą sprawą zainteresował się UODO, który postanowił zweryfikować sposób, w jaki Główny Geodeta Krajowy przestrzega przepisów o ochronie danych osobowych. W marcu tego roku władze urzędu zdecydowały o przeprowadzeniu kontroli u GGK, ten jednak nie wyraził zgody na jej realizację. Dlatego prezes UODO złożył zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście. Jego uzasadnieniem było podejrzenie popełnienia przestępstwa określonego w art. 108 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych. W jego treści znajduje się następujący zapis: "kto udaremnia lub utrudnia kontrolującemu prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch".

Surowa kara to dopiero początek kłopotów GGK

Na zawiadomieniu się nie skończyło. W kwietniu UODO zażądał, aby Główny Geodeta Kraju ograniczył przetwarzanie danych dotyczących numerów ksiąg wieczystych i zakazał ich ujawniania w ramach GEOPORTAL2. Dzisiaj UODO poinformował o nałożeniu kary 100 tys. złotych na Głównego Geodetę Kraju.

Na stronie UODO możemy przeczytać: "Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych stwierdził naruszenie przez Głównego Geodetę Kraju przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), polegające na niezapewnieniu organowi nadzorczemu w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętu i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań. Ponadto GGK nie współpracował z Prezesem UODO w trakcie tej kontroli".

Jak wynika z informacji opublikowanych przez UODO, przed Prezesem UODO toczy się osobne postępowanie dotyczące naruszenia polegającego na przetwarzaniu danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych na portalu internetowym GEOPORTAL2. Nie było do tego podstawy prawnej.