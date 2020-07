Pobierz p​rogram

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Karaoke Builder Studio to narzędzie do tworzenia plików karaoke.

Czasem okazuje się, że w rozmaitych kolekcjach karaoke (np. niesamowicie popularnym Singstarze) nie znajdziemy swoich ulubionych piosenek, które chcielibyśmy zaśpiewać. W takiej sytuacji warto zrobić użytek z Karaoke Builder Studio, czyli aplikacji pozwalającej na przygotowanie własnych utworów karaoke.

Karaoke Builder Studio jest programem łatwym w obsłudze. Wybieramy piosenkę, dodajemy tekst, a następnie synchronizujemy słowa z muzyką, by uzyskać pożądany efekt, po drodze edytując rozmaite elementy i tym samym doprowadzając całość do perfekcji. Co ciekawe, z opisywanego narzędzia korzystają autorzy profesjonalnych nośników CD+G, które można kupić chociażby w Internecie.

Poszczególne utwory przygotowane za pomocą Karaoke Builder Studio mogą zostać odtworzone na dowolnym urządzeniu, które obsługuje płyty CD+G.