Karta o wartości 500 zł do Biedronki to blef. Uwaga na fałszywe posty na Facebooku

Na Facebooku znów trzeba uważać na fałszywe sponsorowane posty od kogoś, kto wykorzystuje wizerunek marki Biedronka. Na podobnej zasadzie, jak pod koniec lipca, w serwisie społecznościowym można trafić na posty zachęcające do wypełnienia ankiety, w celu odebrania nagrody; w tym przypadku karty podarunkowej o wartości 500 złotych na zakupy w Biedronce. Niestety, akcja nie ma związku z oficjalnymi działaniami firmy i jest tylko dziełem naciągaczy.

Ktoś zadbał o to, by fałszywy fanpage Biedronka-Polska miał wiarygodne zdjęcie profilowe oraz grafikę w tle. W tym przypadku chodzi o nieoficjalną stronę na Facebooku, którą w chwili pisania niniejszego tekstu "lubi" aż... 12 użytkowników – i sam ten fakt powinien wystarczyć, by odbiorcy zorientowali się, że sponsorowany post nie jest wiarygodny i nie ma związku z autentyczną Biedronką.

To nie jest post od "tej" Biedronki, tylko od kogoś, kto wykorzystuje jej wizerunek. Link prowadzi do ankiety-wydmuszki, fot. Oskar Ziomek.

Autor posta sugeruje, że Biedronka świętuje swoje 25-lecie na polskim rynku i z tej okazji możliwe jest otrzymanie karty podarunkowej na zakupy w sklepie. Schemat jest dokładnie taki sam, jak w poprzednim przypadku. By otrzymać kartę, teoretycznie wystarczy wypełnić ankietę, a później skorzystać z linka do kolejnej spreparowanej strony i na niej podać swoje dane oraz wyrazić szereg zgód na przetwarzanie danych.

Ankieta, do której prowadzi link z fałszywego posta, fot. Oskar Ziomek.

Co najważniejsze, poza narażaniem się na późniejsze telefony i e-maile od telemarketerów, użytkownik najpewniej nigdy nie zobaczy rzeczonej karty podarunkowej w swojej ręce. Działania nie są oficjalną akcją Biedronki. Przed publikacją niniejszego materiału poinformowaliśmy Biuro Prasowe Biedronki Polska o zauważonych przez nas postach na Facebooku. Jeśli otrzymamy dodatkowy komentarz, zostanie on opublikowany w formie aktualizacji.

Przeglądając portale społecznościowe, warto mieć się cały czas na baczności. W lipcu bieżącego roku, w innym, ale analogicznym oszustwie, wykorzystywano także wizerunek marki Decathlon. Widać więc, że oszuści mają jeden schemat, który dostosowują do wielu marek. Niewykluczone, że Biedronka nie jest jedyną firmą, której wizerunek jest w tym momencie wykorzystywany.