02.09.2017 19:55 • Recenzja do wersji 18.0.0.405

Mam kilka spostrzeżeń odnośnie enigmatycznego opisu zaserwowanego przez redakcje.

Większość potencjalnych a niekiedy już obecnych użytkowników zastanawia się czym tak naprawdę różni się ten cały Kaspersky Free od komercyjnych odsłon tego producenta ,różnic jest kilka i pozwolę sobie pokrótce je przedstawić.

Pierwsze co widzimy to interfejs programu ,no właśnie interfejs pochodzi z pakietu Kaspersky Internet Security ,Kaspersky Free jest bowiem zubożoną wersją KIS'a a nie jak wielu mylnie zakłada Kaspersky Anti-Virus.

Kaspersky Free możemy zresztą w dowolnym momencie zamienić w KIS !

Otwórz okno główne aplikacji

Kliknij odnośnik Więcej narzędzi / More Tools,teraz klik na Upgrade i kliknij przycisk Wersja Testowa / Trial version.

Zostanie uruchomiony Kreator migracji ,wystarczy postępować zgodnie z zaleceniami kreatora.

Z poziomu zakładki Upgrade możemy też aktywować zakupioną wcześniej licencje , widoczne jako wyszarzane funkcje programu zostaną aktywowane.

Pokłosiem tego iż program to KIS, bez rączek i nóżek ;) jest dodatkowy moduł instalowany wraz z programem a mianowicie Kaspersky Secure Connection 2.0 ,to nic innego jak VPN .Jeśli nie potrzebujecie tego modułu ,możecie go spokojnie odinstalować.

Jeśli zaś chodzi o kwestie związane z ochroną Użytkownika to wersja Free jest minimalnie uboższa od płatnego KAV.

za darmo dostajemy 4 moduły ochronne : File Anti-Virus / Ochrona plików ,Web Anti-Virus / Ochrona WWW ,IM Anti-Virus /Ochrona komunikatorów i Mail AntiVirus /Ochrona poczty ,KAV posiada dodatkowo moduł System Watcher / Kontrola systemu ,oczywiście wraz z zakupem licencji dochodzi jeszcze wsparcie Supportu ,i to właściwie wszystko.

Program jest bardzo lekki i jak na firmę Kaspersky przystało jest wyjątkowo skuteczny.

Posiada przebogate jak na wersję darmową możliwości konfiguracji , możemy włącz/wyłącz ,dowolne moduły programu ,możemy zmniejszyć/zwiększyć poziom oferowanej ochrony ,standardowo moduły ustawione są na poziomie medium.

Możemy zwiększyć poziom Heurystyki ,ta standardowo ustawiona jest na Light scan czyli na najniższym poziomie.

Możemy swobodnie dodawać pliki i całe foldery do wykluczeń skanowania ,możemy również do wykluczeń dodawać wybrane strony WWW ,wystarczy w odpowiednie miejsce wkleić adres URl .

Możemy wybrać zachowanie się poszczególnych modułów w trakcie wykrycia zagrożenia : Block/Disinfect/Disinfect is possible-delete /Delete w przypadku File Anti-Virus ,w Web Anti-Virus mamy opcje : Block/Allow ,w przypadku ochrony poczty analogiczne opcje jak w przypadku File Anti-Virus.

Możemy w wygodny dla użytkownika sposób zarządzać kwarantanną i zadecydować co zrobimy z wykrytym potencjalnym zagrożeniem :Restore/Delete/Delete All Files.

Jeśli aktywujecie KSN-Kaspersky Security Network ,otrzymacie możliwość sprawdzania reputacji plików w chmurze Kaspersky Lab ,reputacje sprawdzamy z prawo kliku na wybranym programie.

Program bardzo szybko reaguje na podłączane przez USB napędy ,podobnie jest z kartami SD Card ,z automatu wyskakuje okienko z zapytaniem o przeskanowanie napędu ,można tu również ustawić automatyczny skan .

Dostajemy też wirtualną bezpieczną klawiaturę ,a ta jak doskonale wiemy jest nieoceniona w sieci.

Aktualizacje definicji programu są lekkie i nie zamulają komputera ,start systemu z Kaspersky Free jest bardzo szybki,nie dostrzegam też różnicy na niekorzyść w trakcie korzystania z sieci.

Program od czasu do czasu uruchamia skan Anti-Rootkit ,akurat ten skan jest lekki ,w przypadku skanu zainicjowanego przez użytkownika najlepiej zrobić sobie małą przerwę , pełny skan w moim przypadku trwał lekko powyżej godziny.

Jeśli korzystacie z przeglądarki Chrome ,Firefox ,Internet Explorer ,dodatkowo przywitacie rozszerzenie Kaspersky Protection ,rozszerzenie to wyświetla reputacje stron obok wyników wyszukiwania Google/Bing ,niestety rozszerzenie nie działa w przeglądarkach Opera/Vivaldi ,można je zainstalować niestety nie posiada aktywnego połączenia z Chmurą i zainstalowanym Kaspersky Free.

Osobiście jestem zaskoczony jakością i możliwościami tego mimo wszystko darmowego programu ,ze swojej strony gorąco polecam.



Na koniec wymagania sprzętowe :



Procesor: 1 GHz lub mocniejszy

Pamięć (RAM): 1 GB (32-bit) lub 2 GB (64-bit)

800 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Microsoft® Internet Explorer® 81 lub nowszy

Microsoft .NET Framework 4 lub wyższy

Microsoft Windows 102 Home / Pro / Enterprise3

Microsoft Windows 8 & 8.1 / Pro / Enterprise / 8.1 update3

Microsoft Windows 7 Starter / Home Basic & Premium / Professional / Ultimate – SP1 lub wyższy 3

Microsoft Windows Vista® Home Basic & Premium / Business / Enterprise / Ultimate – SP1 lub wyższy 3

Microsoft Windows XP Home / Professional (32-bit) SP3 or higher / Professional (64-bit3) SP2 lub wyższy 4